Ожидаются изменения в уставе и программе партии «Гражданский договор»

Ожидаются изменения в уставе и программе правящей партии «Гражданский договор».

Сформирована рабочая группа, которая должна подготовить изменения перед предстоящей большой конференцией.

Член рабочей группы, депутат Национального собрания Ваагн Овакимян отмечает, что в течение последнего года они получили более 10 тысяч заявок на членство, которые еще не обсуждались, так как предыдущий устав предусматривал более сложную процедуру вступления в партию. За исключением заявок около 300 человек, занявших должности в составе политической команды, которые были обсуждены во внеочередном порядке, рассмотреть остальные заявки у правления просто не было времени.

«То есть, понять, почему человек решил вступить в партию «Гражданский договор», знаком ли он с идеологией партии, знаком ли с программой, или он подумал, что поскольку лидер партии «Гражданский договор» является премьер-министром, значит, ему нужно вступить в эту партию» - отметил Овакимян.

На конференции также планируется избрание нового состава правления. Процедура – закрытое, тайное голосование - остается неизменной, будет обсуждаться вопрос изменения числа членов правления. Нынешнее правление, избранное в октябре 2016 года сроком на два года, состоит из 13 членов, председателем правления является Сасун Микаелян.

На вопрос, кто претендует на то, чтобы стать членом правления уже правящей партии, Ваагн Овакимян ответил: «Любой делегат конференции является потенциальным кандидатом в члены правления и может быть избран».

В последние дни пресса стала чаще писать о формировании различных лагерей внутри правящей партии.

Вице-председатель партии Сурен Папикян уверяет, что избрание членов правления будет происходить только в результате здоровой конкуренции. «В правящей партии всегда пытаются искать заговоры. Конечно, внутри всех политических партий могут быть дискуссии, но у нас нет разногласий, я должен разочаровать тех, кто ждет противоположного», - сказал он.

Политолог Армен Багдасарян отмечает, что сегодня внутри правящей партии авторитет ни одного деятеля не сопоставим с авторитетом Пашиняна. Более того, по его мнению, уже настало время для формирования внутри «Гражданского договора» других подчеркнутых авторитетов, которые возьмут на себя свою долю ответственности.

«Сегодняшняя власть - это политический орган, я знаю, откуда идут эти разговоры, откуда их корни. Поскольку снаружи нет оппозиции, по всей видимости, оппозиция будет сформирована внутри самой власти. Есть и такая точка зрения. Я думаю, что это ошибочная точка зрения, потому что в любом случае оппозиция будет формироваться вне властной системы, и мы видим предпосылки к этому. Тот удар, который получила Республиканская партия Армении, похоже, она постепенно приходит в себя от этого удара, другие политические силы пытаются объединиться, пересмотреть свои позиции», - подчеркнул Багдасарян.