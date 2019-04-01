В последние дни азербайджанская сторона выступает с заявлениями, которые выходят за рамки совместных заявлений - Пашинян

Не нужно искать победителей или проигравших по итогам встречи, сегодня в прямом эфире на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя заявления, последовавшие за его переговорами с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 29 марта в Вене.

«Согласитесь, очень странно, когда после многочасовых переговоров руководителей двух стран звучат кардинально отличающиеся друг от друга комментарии, и это ставит под сомнение серьезность процесса в целом. Для нас очень важно быть максимально корректными, максимально оставаться в логике и рамках переговорных процессов, - сказал Пашинян и продолжил: - В последние дни азербайджанская сторона выступает с заявлениями, которые, по сути, выходят за рамки совместных заявлений. Я считаю нужным и важным внести несколько пояснений и привлечь всеобщее внимание к тому факту, что для того, чтобы сделать переговоры эффективными, мы должны каким-то образом забыть старые и повторяющиеся тексты, которые с течением времени показали свою неэффективность, нужно руководствоваться новыми подходами в новом переговорном процессе, что Армения сегодня и предлагает».

Пашинян подтвердил, что поехал в Вену с объявленной в Степанакерте повесткой.

«То есть, с той повесткой, которую мы наметили 12 марта в Степанакерте на совместном заседании советов безопасности Арцаха [Нагорный Карабах – ред.] и Армении, и на этом заседании я сказал, что для нас очень важно участие представителей Арцаха в переговорном процессе, и очень важно подчеркнуть, что я сказал и сейчас говорю, что это не требование и ожидание изменения формата в переговорном процессе, не прихоть и не предусловие, это всего лишь задача сделать переговорный процесс эффективным, - сказал Пашинян, продолжив: - Сейчас, например, когда азербайджанская сторона говорит: «важно то, что формат переговоров остался неизменным», то есть этим они хотят сказать, что после этих обсуждений они вышли победителями. Во-первых, это некорректно в рамках той логики, о которой мы уже договорились, то есть, не исказть победителей и проигравших».

Пашинян подчеркнул, что, поставив вопрос участия Карабаха в переговорах, армянская сторона вообще не ставила вопрос изменения переговорного формата.

«Переговорный формат в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ вообще не ставится под сомнение, вопрос в том, что означает этот формат по сути. Нагорный Карабах очень долгое время был стороной переговоров, и с первого же этапа формирования Минской группы ОБСЕ участие Карабаха было в основе логики самого переговорного формата, и в этом смысле мы, естественно, не ставим вопрос изменения формата. Обсуждался ли в Вене вопрос участия Карабаха? Конечно, обсуждался. Серьезно ли мы аргументировали эту точку зрения? Конечно, серьезно аргументировали. Пришли ли стороны к согласию по этому вопросу? Конечно, нет. Означает ли это, что этот вопрос вышел за рамки обсуждений? Конечно, нет. Это означает, что мы должны продолжить обсуждения на эту тему, и это очень важно для того, чтобы сделать переговоры эффективными», - заявил премьер-министр.