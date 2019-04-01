Доходы госбюджета на 2019 год в первом квартале перевыполнены на 11,4 млрд. драмов – премьер

Доходы государственного бюджета на 2019 год в первом квартале были перевыполнены на 11,4 млрд. драмов (более 23 млн долларов). Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Я благодарен, что вы, дорогие соотечественники, везде требуете чеки контрольно-кассовых аппаратов. Спасибо за то, что платите налоги, дорогие соотечественники. Эти налоги вы платите не правительству, а вашей родине и вашим детям, будущее которых строится сегодня», - написал глава армянского правительства.