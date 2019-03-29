Встреча Пашинян-Алиев продолжается с участием министров иностранных дел и сопредседателей

Отдельная беседа премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева продлилась около двух часов, теперь к обсуждению вновь присоединились сопредседатели Минской группы ОБСЕ и министры иностранных дел двух стран.

Отметим, что сегодня в венской гостинице «Бристоль» сначала состоялась встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в расширенном составе с участием министров иностранных Армении и Азербайджана – Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова, а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шофера (США), Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

Затем лидеры двух стран продолжили переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в формате беседы тет-а-тет.