В Вене проходит встреча Пашинян-Алиев

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым началась в отеле «Бристоль» в Вене.

Переговоры между лидерами двух стран по урегулированию нагорно-карабахского конфликта проходят под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Сначала переговоры прошли в расширенном составе с участием глав МИД двух стран, Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова, сопредседателей Минской группы Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шофера (США), а также личного представителя действующего сопредседателя ОБСЕ Анджея Каспшика, а затем лидеры двух стран уединились для отдельной беседы.