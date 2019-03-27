В Армении повысят зарплаты военнослужащим и учителям

«Доходную часть госбюджета на 2019 году мы перевыполним, по крайней мере, на 40 млрд драмов. Это около 90 миллионов долларов», - сегодня заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя в Национальном Собрании отчет о ходе и результатах реализации правительственной программы.

Другими словами, по словам премьера, государственные доходы в 2019 году будут как минимум настолько выше по сравнению с тем, что предусмотрено государственным бюджетом, принятым Национальным собранием.

«Хочу подчеркнуть, что это беспрецедентное явление за последние 9 лет. Мы намерены с 1 июля 2019 года увеличить зарплату военнослужащим Вооруженных сил Республики Армения на 10%, а с 1 сентября 2019 года на столько же увеличить заработную плату учителей, работающих в общеобразовательных школах Армении. Речь идет об около 38 тыс. учителей. Кроме того, в этом году мы планируем провести ремонт около 303 километров дорог, что также является беспрецедентным показателем за последние 9 лет», - сказал премьер-министр.