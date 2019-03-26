«Если мы начинаем разговор с денег, то очень быстро заходим в тупик» - выступление Пашиняна на ежегодном собрании НАН

«Мы можем с уверенностью сказать, что Армения была Силиконовой долиной Советского Союза», - сегодня на ежегодном собрании Национальной академии наук заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что говорит это не для того, чтобы восстановить историческую память, а чтобы подчеркнуть тот большой потенциал, которым, по его убеждению, обладает Армения как страна научного потенциала.

«Большинство наших проблем связано с этим клубком, и с первого дня создания третьей республики, по сути, идет полемика о том, чего хочет государство от науки, и чего хочет наука от государства, и что они вообще могут дать друг другу. Думаю, что нахождение ответа на эти вопросы – это тот важный первый пункт, на котором должно основываться дальнейшее развитие нашей науки», - сказал Пашинян

Он подчеркнул, что правительство видит Армению технологической страной и надеется, что наука, научный потенциал Армении, в том числе и Национальная академия наук, в полной мере послужат этому политическому видению.

«Много говорится о финансировании науки и о механизмах финансирования, и существует презумпция, что из-за отсутствия или нехватки финансов что-то не финансируется, что-то финансируется недостаточно, что-то финансируется не так, как должно финансироваться. Но я хочу сказать, что во время нашей работы в правительстве я предложил вообще отказаться от разговоров о деньгах, потому что, если мы начинаем какой-либо разговор с денег, то очень быстро заходим в тупик. Нужно говорить не о том, сколько у нас есть денег и сколько мы готовы выделить, а о том, какую задачу мы решаем, как мы представляем ее решение и можем ли ее решить. Если не можем, какие шаги мы должны предпринять для решения этой задачи? Следовательно, я предлагаю вообще отказаться от этой логики, потому что вопрос не в том, есть деньги или нет, а в том, чего мы хотим, - сказал Пашинян и продолжил: - Когда мы четко сформулируем наши желания и планы, думаю, деньги всегда найдутся, потому что цели гораздо важнее, чем сидеть и считать, сколько у нас денег на данный момент».

По словам премьера, они попытаются по возможности максимально и эффективно интегрировать научное направление с высшим образованием.

«Одна из наших самых больших проблем заключается в том, что правительство действует отдельно, а научно-образовательная система - отдельно. Мы поставили задачу существенно усилить экспертный потенциал в Армении, и это должно быть сделано следующим образом: научно-образовательная система должна быть вовлечена в процесс формирования стратегий и политики, что также предполагает, что финансовые потоки будут направлены также в научно-образовательную систему», - сказал Пашинян.