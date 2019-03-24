Пашинян в Енокаване провел неформальную встречу с премьер-министром Грузии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе 24 марта провели неформальную встречу в общине Енокаван Тавушской области Армении.

Согласно пресс-службе премьер-министра Армении, собеседники обсудили различные вопросы повестки армяно-грузинских отношений, коснулись других тем, представляющих взаимный интерес.

Никол Пашинян и Мамука Бахтадзе подчеркнули важность армяно-грузинских отношений во всех сферах и выразили уверенность, что дальнейшее активное взаимодействие будет способствовать развитию и расширению сотрудничества между двумя соседними и дружественными государствами по ряду направлений.

В этом контексте стороны подчеркнули важность не только официальных, но и подобных частых неформальных встреч.

Предыдущая неформальная встреча Никола Пашиняна и Мамуки Бахтадзе состоялась 15 января текущего года в грузинском городе Болниси.