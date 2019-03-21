В Армении в последнюю субботу апреля будет отмечаться День гражданина

Сегодняшним решением правительства, отныне в последнюю субботу апреля в Армении будет отмечаться «День гражданина Республики Армения».

Одобрив утром проект о внесении поправок в закон «О праздниках и памятных днях Республики Армения», правительство также указало, что в случае, если 1 мая будет совпадать с субботним днем, День гражданина будет отмечаться в последнее воскресенье апреля.

«Необходимость принятия законопроекта обусловлена беспрецедентной политической ситуацией в Армении в апреле 2018 года. На протяжении многих дней тысячи граждан выдвигали свои требования властям в форме митингов и шествий в связи с настоятельной необходимостью скорейшего решения накопившихся многочисленных социально-экономических, правовых и политических проблем. Одним из результатов всенародного движения стала отставка премьер-министра и победа всенародного движения, - говорится в обосновании сегодняшнего решения кабмина, где далее читаем: - Предлагаемое урегулирование позволит установить День гражданина Республики Армения по случаю всенародного движения, осуществленного тысячами граждан Республики Армения, открывших новую страницу в армянской истории».

К данному решению правительства на своей странице в соцсети Facebook обратился премьер-министр Никол Пашинян, написав: «Это должен быть не день нового правительства, а день победы народа и демократии, и он должен стать действительно народным праздником, таким праздником, какой была сама революция. А как именно нужно отмечать этот день, думаю, должно быть решено также в результате общественных, сетевых обсуждений»

Член правления правящей партии «Гражданский договор», министр образования и науки Араик Арутюнян считает важным установление такого дня.

«События прошлого года и тот день, который мы должны отмечать, является вторым достопамятным днем после Дня независимости за всю историю нашего нового независимого государства, и мы это фиксируем, но, в то же время, мы не устанавливаем конкретную дату. Если будет необходимость фиксации конкретной даты, если следующее правительство или спустя годы какое-либо правительство пожелает, тогда и зафиксирует», - сказал Арутюнян.

На замечание Радио Азатутюн о том, что в прессе писалось, что это связано с днем отставки Сержа Саргсяна – 23 апреля, между тем, в принятом сегодня решении говорится, что День гражданина будет отмечаться в последнюю субботу апреля, и вопрос, связывает ли он этот день с отставкой Сержа Саргсяна, министр образования и науки ответил: «По этому графику этот день не будет совпадать с 23 апреля».

На вопрос, почему они выбрали последнюю неделю апреля, Арутюнян ответил: «Чтобы этот день был выходным, чтобы у нас не было дополнительного выходного, потому что эти события произошли в период апрель-май, основные события произошли в конце апреля, поэтому мы и избрали такой вариант. Я думаю, что самые крупные, так сказать, массовые мероприятия были также 23 апреля, но также и 2 мая».

23 апреля 2018 года на фоне многотысячных акций протеста тогдашний премьер-министр Армении Серж Саргсян, занимавший в 2008–2018 годах должность президента Армении, подал в отставку, пробыв на посту премьер-министра всего неделю сразу после истечения срока президентских полномочий.