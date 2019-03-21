В Армении в последнюю субботу апреля будет отмечаться День гражданина

На сегодняшнем заседании правительство Армении одобрило проект о внесении изменений в закон «О праздниках и памятных днях Республики Армения».

На своей странице в Facebook сегодня премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что День гражданина будет отмечаться в ознаменование «ненасильственной, бархатной, народной революции апреля-мая 2018 года».

Согласно проекту, День гражданина Республики Армения будет отмечаться в последнюю субботу апреля. В случае, если 1 мая будет совпадать с субботним днем, День гражданина Республики Армения будет отмечаться в последнее воскресенье апреля.