Алиев: Азербайджан выступает против изменения формата переговоров

Карабахский конфликт должен быть разрешен только в рамках территориальной целостности Азербайджана, сегодня в своем поздравительном послании по случаю праздника Новруз заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он вновь отметил, что Баку выступает против изменения формата переговоров, и заявил, что эту позицию поддерживают также занимающиеся проблемой посредники.

«Армянская сторона подняла вопросы об изменении формата переговоров. Однако Азербайджан, естественно, не может принять это. Одновременно послы стран-сопредседателей Минской группы – представители США, Франции и России, выступив с серьезным заявлением, отметили, что формат должен остаться неизменным. С аналогичными заявлениями выступили и высокопоставленные лица Европейского Союза. То есть, это однозначно является серьезным сигналом для Армении, а также свидетельствует о том, что позиция Азербайджана обретает еще большую поддержку», - сказал Алиев.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вчера во время пресс-конференции заявил, что предложение о возвращении Нагорного Карабаха за стол переговоров – это предложение не об изменении формата, а о восстановлении переговорного формата, отметив, что в 1994 году соглашение о прекращении огня было подписано тремя конфликтующими сторонами: Арменией, Нагорным Карабахом и Азербайджаном, а затем этот формат был закреплен в других международных документах.

Президент Азербайджана сегодня на эти аргументы армянской стороны никак не ответил. Ильхам Алиев лишь заявил, что Карабах «является нашим историческим краем» и что «конфликт должен быть разрешен только в рамках территориальной целостности Азербайджана».

Говоря о переговорах, Алиев, в то же время, подчеркнул, что параллельно с ними Азербайджан продолжает наращивать свою военную мощь. «Два проведенных в прошлом году военных парада продемонстрировали всему миру нашу военную мощь. В этом году и в последующие годы мы будем делать все необходимое для строительства армии. Реконструировано, можно сказать, абсолютное большинство наших воинских частей», - сказал азербайджанский лидер, подчеркнув, что «армия Азербайджана оснащается самой современной техникой и ее боеспособность с каждым днем растет».

Помимо президента Алиева сегодня о карабахской проблеме говорил также заведующий отделом по вопросам внешней политики его администрации Хикмет Гаджиев в интервью турецкому информагентству «Анадолу». Касаясь призыва посредников готовить народы к миру, Гаджиев заявил: «Лишь справедливое решение может способствовать устойчивому миру. Армянские войска должны быть выведены с азербайджанских территорий, азербайджанские беженцы должны вернуться в места своего проживания. Лишь так возможно достичь справедливого решения».

«Азербайджан уже 25 лет ведет переговоры, что свидетельствует о готовности участвовать в мирных переговорах и готовности к компромиссу. Однако так не может бесконечно продолжаться», - подчеркнул в интервью «Анадолу» высокопоставленный чиновник администрации президента Азербайджана.