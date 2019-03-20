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Карабах

Алиев: Азербайджан против изменения формата переговоров по карабахскому урегулированию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (архив)

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня вновь подтвердил позицию официального Баку, заявив, что изменение формата формата переговоров по разрешению нагорно-карабахского конфликта неприемлемо. Об этом Алиев заявил в своем поздравительном послании по случаю праздника Новруз.

«Как вам известно, армянская сторона подняла вопросы об изменении формата переговоров. Однако Азербайджан, естественно, не может принять это. Одновременно послы стран-сопредседателей Минской группы – представители США, Франции и России, выступив с серьезным заявлением, отметили, что формат должен остаться неизменным. С аналогичными заявлениями выступили и высокопоставленные лица Европейского союза. То есть, это однозначно является серьезным сигналом для Армении, а также свидетельствует о том, что позиция Азербайджана обретает еще большую поддержку», - сказал президент Азербайджана.

Алиев также заявил, что карабахский конфликт «должен быть разрешен только в рамках территориальной целостности нашей страны».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вчера во время пресс-конференции подчеркнул, что предложение о возвращении Карабаха за стол переговоров – это предложение не об изменении формата, а о восстановлении переговорного формата, что не является новостью ни для сопредседателей Минской группы ОБСЕ, ни для Азербайджана.

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