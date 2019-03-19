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Карабах

Давид Бабаян: Инициатива «Сасна црер» в данный момент представляет опасность для армянской государственности

По мнению заместителя руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давида Бабаяна (архив)

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По мнению заместителя руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давида Бабаяна, инициатива партии «Сасна црер» по включению Карабаха в состав Армении в статусе области в данный момент представляет опасность для армянской государственности.

Члены партии «Сасна црер» вчера заявили, что начинают процесс включения Нагорного Карабаха в состав Армении в качестве области. Один из руководящих членов партии, Жирайр Сефилян, сказал, что нужно спешить, поскольку над Карабахом нависла «опасность абхазизации», имея в виду, что Карабах может подпасть под влияние России.

«Да, мы выступаем за право на самоопределение, Азербайджан навязал нам войну, мы победили вместе со всем армянством. Но это одно, а территориальный спор - это другое. Они этого хотят?» - сказал Бабаян.

Между тем, в «Сасна црер» уверены, что жители Карабаха идею одобряют. В партии также надеются, что этот процесс поддержат и сегодняшние власти Армении.

Замглавы аппарата президента Карабаха, однако, не считает, что реакция большинства населения Карабаха будет положительной. «Когда Арцах [Нагорный Карабах - ред.] будет признан международным сообществом, когда конфликт будет полностью урегулирован, тогда мы посмотрим. Что мы сейчас делаем, какой стратегический вопрос решаем?» - сказал он.

Давид Бабаян связывает заявления партии «Сасна црер» с предстоящими в следующем году в Карабахе президентскими выборами.

Партия заявила, что официально зарегистрировалась также в Нагорном Карабахе и ее цель – осуществить смену власти в Карабахе до 2020 года, а если не получится, то она примет участие в выборах.

«Они хотят приехать, встретиться с людьми, потому что у них очень мало единомышленников... это ясно, это понятно. Я считаю, что это больше связано с предвыборным периодом. Естественно, идея общего армянского государства Армения для всех нас является хорошей идеей, но не в этом виде», – сказал карабахский чиновник.

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