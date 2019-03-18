«Над Арцахом нависла опасность абхазизации» - Сефилян

Партия «Сасна црер» начинает процесс включения Нагорного Карабаха в состав Армении в качестве области. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил один из членов-учредителей партии Варужан Аветисян.

«Всеармянское движение «Сасна црер» начинает этот процесс сейчас, поскольку для этого было необходимо иметь в Арцахе политико-организационную единицу. Сейчас эта единица существует: на днях в Арцахе была зарегистрирована арцахская партия «Сасна црер», основной задачей которой является обеспечение этого процесса», - заявил Аветисян.

На вопрос Радио Азатутюн, как они представляют этот процесс с правовой точки зрения, согласны ли карабахцы, которые провозгласили де-юре свою независимость, получить статус области, руководящий член партии Жирайр Сефилян ответил: «Мы уверены, что подавляющее большинство разделяет эту идею, и я уверен, что процесс, который мы начинаем, будет всем по душе. Есть множество правовых путей процесса: это может быть референдум, может быть ратификация обоими парламентами, могут быть общегосударственные выборы», - сказал Сефилян.

Сефилян заявил, что в этом вопросе следует поспешить.

«Все мы замечаем скорость геополитических процессов и то, какая опасность нависла сегодня над нашей страной, в частности, над Арцахом нависла опасность абхазизации. Мы как можно скорее должны предотвратить эту опасность», - заявил он.

На вопрос, видит ли он опасность того, что Карабах может подпасть под влияние России, Сефилян ответил утвердительно. «Тот статус, который сегодня имеет Абхазия или Южная Осетия, та же угроза нависла и над Арцахом», - сказал он, отметив, что делает такое утверждение на основе наблюдения за развитием событий.

В ответ на вопрос, о каких процессах идет речь, насколько реалистична подобная инициатива провозглашения Нагорного Карабаха областью Армении, когда стороны карабахского конфликта готовятся к новой встрече, идет процесс возобновления переговоров, делается попытка вернуть Карабах за стол переговоров, и не навредит ли она переговорному процессу, руководящий член «Сасна црер» ответил, что в ближайшее время они раскроют скобки о том, почему придерживаются такого мнения. «Вновь повторяю, мы делаем этот вывод, наблюдая за геополитическими развитиями в эти дни», - сказал он.

На вопрос, значит ли это, что они видят опасность потери Карабаха, Сефилян ответил: «Арцах мы не потеряем, более того, мы завладеем нашими потерянными землями, просто мы также не должны спать и должны не допустить всего этого».