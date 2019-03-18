Жильцы аварийных домов села Ленуги на месяц приостанавливают акции протеста

Сегодня с 8 часов утра жильцы двух аварийных домов в селе Ленуги Армавирской области собрались в коридоре сельской школы, чтобы преградить вход в школу ученикам и учителям.

«Пока наши глаза не увидят эти деньги, мы отсюда не выйдем», - сказала одна из протестующих.

В общине Ленуги 22 семьи живут в зданиях 4-й степени аварийности. Они требуют от правительства компенсации, на которую хотят построить себе жилье на своих приусадебных участках. Заблокировав вход в школу, они тем самым хотят привлечь внимание к своей проблеме.

На территории находились более дюжины полицейских Армавирского отдела полиции. Сначала они пытались вывести протестующих из школы с помощью разъяснительной работы, однако этот метод не сработал.

С самыми активными демонстрантами полицейские боролись долго, в конце концов вход в школу перед детьми был открыт.

Жители аварийных домов в сопровождали сотрудников полиции направились в областную администрацию. Обсуждение с губернатором было закрытым.

Один из жильцов, Мкртич Саарян позже рассказал: «Он говорит: я обратился в правительство, мы ждем этих этапов, посмотрим, что будет, ваш вопрос является первостепенным, включен в срочную программу».

Губернатор Армавира Амбарцум Матевосян в беседе с Радио Азатутюн сообщил: «У областной администрации нет финансовых средств для решения срочных вопросов».

Жильцы прекращают акции протеста, но только на месяц. Если проблема их жилья не будет решена, они грозятся прибегнуть к более жестким мерам, в частности, водвориться на постоянное проживание в школе.