Нужно сделать все, чтобы армяно-грузинское сотрудничество было более глубоким и выгодным – Армен Саркисян

Армянский и грузинский народы имеют историю тысячелетней дружбы, которая, несомненно, продолжится и в предстоящие тысячелетия, сегодня заявил президент Армении Армен Саркисян в ходе встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Армяно-грузинское сотрудничество во всех сферах, начиная от культуры и заканчивая наукой и современными технологиями, по мнению президента Армении, имеет огромный потенциал, и нужно сделать все, чтобы это сотрудничество было более глубоким и очень выгодным.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, президент Грузии отметила, что Армен Саркисян был единственным президентом, принявшим участие в церемонии ее инаугурации.

«Для меня это было большой честью. Это знак дружбы между нашими двумя странами, что я лично и наше общество высоко ценим», - сказала Зурабишвили.

Президент Грузии отметила, что двум народам предстоит пройти вместе долгий путь, и от них зависит, как они используют имеющийся в регионе большой потенциал.

Саломе Зурабишвили сказала, что две страны объединяют не только география и история, но и армянское население Грузии.

Саломе Зурабишвили сегодня прибыла в Армению с двухдневным официальным визитом. Она находится в Ереване по приглашению президента Армении Армена Саркисяна.