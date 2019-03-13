Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в Армению

С двухдневным официальным визитом в Армению прибылa президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Она находится в Армении по приглашению президента Армении Армена Саркисяна.

В резиденции президента Армении на Баграмяна 26 состоилась торжественная церемония встречи президента Грузии.

В состав возглавляемой президентом Зурабишвили делегации входят министр юстиции Грузии Теа Цулукиани, вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский, заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия, группа депутатов парламента Грузии, другие должностные лица.

Сегодня в резиденции президента Армении Армен Саркисян и Саломе Зурабишвили проведут встречу тет-а-тет, а затем состоятся переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Президенты выступят с заявлением для СМИ.

В рамках официального визита президент Грузии встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, председателем Национального собрания РА Араратом Мирзояном, а также будет принята Католикосом всех армян Гарегином Вторым.