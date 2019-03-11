Похороны Константинопольского патриарха ААЦ состоятся в предстоящее воскресенье

Похороны Константинопольского патриарха Армянской Апостольской церкви (ААЦ) архиепископа Месропа Мутафяна, скончавшегося в минувшую пятницу в армянской больнице «Сурб Пркич» в Стамбуле, состоятся в предстоящее воскресенье в соборе Пресвятой Богородицы, сообщается на официальном сайте Константинопольского патриархата ААЦ.

17 марта в 10:00 начнется панихида, а затем останки патриарха Мутафяна будут погребены на армянском кладбище в Шышлы.

Во время заседания духовного совета, состоявшегося вечером 9 марта под председательством местоблюстителя Константинопольского патриарха ААЦ Арама Атешяна, обсуждался ряд вопросов, связанных с похоронами.

Было решено объявить траур до 21 апреля – дня Святой Пасхи. Отложены все нецерковные мероприятия, запланированные в общинных структурах.

До вечера субботы в патриархате будут принимать соболезнования, откроется траурный журнал.

А в четверг и пятницу люди будут иметь возможность проститься с 84-ым Константинопольским патриархом ААЦ архиепископом Месропом Мутафяном.