Пашинян: Дипломаты сегодня имеют хорошую возможность принять участие в экономической революции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Национальной галерее Армении присутствовал на приеме по случаю Дня дипломата.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьре-министра Армении, поздравив дипломатов с профессиональным праздником, Никол Пашинян, в частности, отметил:

«Многоуважаемый председатель Национального собрания,

Уважаемые члены правительства,

Уважаемый министр иностранных дел,

Уважаемые дипломаты,

Государственные лица,

Уважаемые представители аккредитованного в Армении дипломатического корпуса,

Поздравляю вас с Днем дипломата. Это действительно важный для нашего государства день. Позвольте мне отметить, что очередной этот день наша дипломатическая система встречает в совершенно другой ситуации и в других условиях. К счастью, сегодня нашим дипломатам во всем мире не нужно тратить много времени и даже долгие дни, объясняя в разных странах, на сколько процентов выборы были сфальсифицированы, на сколько процентов следующие выборы не будут сфальсифицированы, насколько эти выборы были лучше или хуже, кто, где, кого, в каком углу и зачем застрелил. Думаю, это важное изменение, которое отражает суть ненасильственной бархатной народной революции в Армении.

Я надеюсь, что это изменение не будет восприниматься как повод меньше работать, а, наоборот, станет стимулом для проявления большего энтузиазма, потому что сегодня у Республики Армения есть что представить миру, и сегодня со всех сторон мира гораздо больше желания слушать Республику Армения.

И очень важно констатировать важнейшее изменение, которое сейчас происходит в Армении во всех системах управления, в том числе в дипломатической, и мы должны подчеркнуть, что как все правительство, так и дипломаты, служат не конкретному лицу, не конкретным людям, а народу. В этом смысле мы в Республике Армения также находимся в другой ситуации, потому что власть сформировалась посредством свободного волеизъявления народа.

С первого же дня своего избрания премьер-министром я руководствовался презумпцией, что дипломаты, дипломатическая система является одной из самых состоявшихся государственных систем в нашей стране, и мы делали все, чтобы система функционировала нормально, сохраняла стабильность. В этих условиях я, естественно, ожидаю, что дипломатические представители Армении и вся дипломатическая система в целом будут должным образом представлять в мире произошедшие изменения, и я убежден, что система будет достойно служить Республике Армения и ее народу.

И все дипломаты, которые упустили возможность участвовать в политической революции, сегодня имеют хорошую возможность принять участие в экономической революции, быть активным участником экономической революции, стать послом Республики Армения и происходящих в Республике Армения изменений и их содержания во всем мире.

В этой связи я считаю важным также наши дальнейшие шаги в нагорно-карабахском вопросе, так как в ходе нашей предыдущей встречи я сказал, что в течение этого периода мои международные контакты привели к выводу, что, к сожалению, на международной арене, в большинстве случаев, утрачены представления о сути проблемы Нагорного Карабаха. Это важнейшая задача нашей предстоящей повестки, и, по сути, необходимо провести последовательную работу, чтобы при упоминании проблемы Нагорного Карабаха на международной арене понимали именно то, что имеется в виду, и представляли суть проблемы Нагорного Карабаха.

Мы должны продолжать также политику, направленную на международное признание Геноцида армян. Мы четко заявляем, что международное признание Геноцида армян является нашим главным вкладом в глобальную безопасность и предотвращение геноцидов, и мы рассматриваем этот вопрос именно в таком контексте.

Выражая благодарность всем нашим дипломатам за их службу, я хочу особо выделить тех дипломатов, которые сейчас работают в нестабильных регионах, в сложных в плане безопасности условиях. В частности, непрерывная работа нашего генерального консульства в Алеппо, несмотря на то, что здание подвергалось обстрелам, заслуживает нашего самого глубокого уважения. То же самое следует сказать о деятельности нашего посольства в Багдаде, несмотря на опасную ситуацию в этой стране.

Конечно, успешная реализация наших внешнеполитических целей зависит от совместной работы всех сотрудников нашего министерства иностранных дел, в том числе наших посольств и консульств за рубежом.

Следовательно, уважаемые дипломаты, еще раз поздравляю вас и желаю новых творческих подходов, потому что нынешние времена являются прекрасной возможностью, чтобы творить и добиваться новых успехов. Желаю вам новых достижений во благо Республики Армения, Республики Арцах и армянского народа.

Господин Мнацаканян, лично Вам желаю успехов, как принято говорить, в руководстве этим сложным ведомством. Я также хочу выразить признательность всем министрам иностранных дел Третьей республики за усилия, которые они приложили для становления дипломатической системы Армении. С Днем дипломата».