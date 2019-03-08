В Сирии ранен армянский сапёр

В Сирии вчера в результате взрыва мины-ловушки в пластиковом корпусе был ранен армянским сапёр. Эту информацию в беседе с Радио Азатутюн сообщила эксперт по линии связей с общественностью Центра гуманитарного разминирования и экспертизы Назели Элбакян.

Элбакян отказалась сообщить имя сапёра. По её словам, он потерял правую стопу, о произошедшем семью сапёра проинформировали.

«Взрыв мины произошел во время работ по разминированию, один из армянских сапёров получил повреждение стопы. Он был срочно доставлен в госпиталь, где был прооперирован. По имеющимся у нас сведениям, ему была ампутирована правая стопа. Его состояние врачи на данный момент оценивают как нормальное. Он будет перевезен в Армению. Отмечу, что сапюр находится в Сирии с 8 февраля в составе группы армянских специалистов из 83 человек. Причиной взрыва стала мина-ловушка в пластиковом корпусе. Это самодельная мина», - сообщила подробности Элбакян.

На вопрос, где конкретно произошел инцидент, она ответила: «Насколько мне известно, он произошел в окрестностях Алеппо».

Назели Элбакян затруднилась сказать, когда получивший ранение сапёр будет доставлен в Армению. Она повторила, что его жизнь вне опасности, работы по разминированию продолжаются.

На вопрос, что предпринимается для того, чтобы повысить безопасность работающих в Сирии армянских специалистов, сапёров, Элбакян ответила: «Учитывая саму профессию сапёра, опасность, естественно, неизбежна».

8 февраля стало известно, что Армения направила в Сирию группу из 83 врачей, сапёров и сотрудников, обеспечивающих их безопасность. Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в тот день на своей странице в соцсети Facebook написал, что группа армянских специалистов по гуманитарному разминированию, врачей и сотрудников, обеспечивающих их непосредственную безопасность (в общей сложности 83 человека), прибыла в Сирийскую Арабскую Республику (г. Алеппо) для оказания гуманитарной специализированной помощи сирийскому народу.

Ованнисян добавил, что армянские специалисты будут осуществлять гуманитарную деятельность, связанную с гуманитарным разминированием, противоминным информированием населения, предоставлением медицинской помощи в Алеппо, исключительно вне зоны ведения боевых действий.