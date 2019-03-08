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В Сирии пострадал армянский сапер

Церемония отбытия армянских специалистов в Сирию, Ереван, 8 февраля 2019 г.

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Центр гуманитарного разминирования и экспертизы сообщает, что 7 марта во время гуманитарной миссии в Сирии один из армянских специалистов получил повреждение правой ноги.

Согласно сообщению, причиной инцидента стала ловушка на пластиковой основе.

«Пострадавший сапер был срочно доставлен в больницу, где был прооперирован. Его жизнь вне опасности. Работы по разминированию продолжаются», - говорится в сообщении.

Группа из 83 армянских специалистов по гуманитарному разминированию, медицинского персонала и сотрудников, обеспечивающих их непосредственную безопасность, прибыла в Сирийскую Арабскую Республику (г. Алеппо) для оказания гуманитарной специализированной помощи 8 февраля.

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