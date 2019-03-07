Нелогично говорить об урегулировании, если в переговорах не участвует одна из основных конфликтующих сторон – Шаварш Кочарян

Баку любой ценой будет стремиться к тому, чтобы Нагорный Карабаха не был вовлечен в переговоры в качестве стороны переговоров, сегодня после заседания правительства в беседе с журналистами заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

Кочарян, однако, отметил, что нелогично говорить об урегулировании нагорно-карабахского конфликта, если в переговорах не участвует одна из двух основных конфликтующих сторон.

«С того момента, как Нагорно-Карабахская Республика в качестве полноценной стороны переговоров сядет за стол переговоров, стержень всей пропагандистской машины Баку будет сломан. В этом причина того, что Азербайджан сопротивляется. В любом случае, мы должны быть последовательными, чтобы всеми усилиями, в том числе и усилиями международного сообщества, это было навязано Азербайджану. Потому что нелогично говорить об урегулировании проблемы, если в переговорах не участвует одна из двух основных конфликтующих сторон, а основными противоборствующими сторонами являются Арцах и Азербайджан, Армения - втянутая в конфликт сторона», - сказал Шаварш Кочарян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что он не может вести переговоры от имени народа Карабаха, за столом переговоров народ Карабаха должна представлять избранная им власть и сейчас прилагаются усилия в этом направлении.

Официальный Баку, однако, сегодня призвал власти Армении не тратить время на поиск нового формата урегулирования карабахского конфликта.

«Без согласования с государствами-членами ОБСЕ невозможно изменить формат урегулирования проблемы, который был установлен в 1992 году решением Совета министров ОБСЕ в Хельсинки», - заявил МИД Азербайджана и добавил, что, согласно этому документу, Армения и Азербайджан выступают в качестве сторон конфликта, а армянские и азербайджанские общины Карабаха – в качестве «заинтересованных сторон».

Шаварш Кочарян, отвечая на это заявление, сегодня сказал, что полноценное участие Нагорного Карабаха в переговорах не является изменением формата.

«Что касается полноценного участия Нагорно-Карабахской Республики, то это не является изменением формата, до сих пор сопредседатели всегда считались с мнением Степанакерта, были также визиты. Речь идет о том, чтобы это было не косвенно, опосредованно или посредством визитов, когда говорят отдельно с Арцахом, а не он сам полноценно участвует, с этой точки зрения это не является изменением формата», - сказал замглавы МИД Армении.

Кочарян также отметил, что поскольку Карабах не участвует в переговорах, какие-либо подвижки в них невозможны.

«Когда Республика Армения заявляет о том, что Карабах должен участвовать в переговорах, это говорит о том, что армянские стороны заинтересованы в том, чтобы были эффективные переговоры, а не те, что были до сих пор - переговоры ради переговоров, а за это время Азербайджан увеличивает свой военный потенциал, проводит свою пропаганду. То есть, участие Карабаха, как лакмусовая бумажка, показывает, действительно ли Азербайджан желает урегулирования вопроса. Раз он сопротивляется, значит, не желает», - сказал Шаварш Кочарян.