В Армении зарегистрирован второй случай «завезенной» кори

6 марта в Армении был зарегистрирован уже второй лабораторно подтвержденный случай заболевания корью.

В Министерстве здравоохранения страны сообщили, что пациент прибыл в Армению 20 февраля из Брюсселя, через Грузию. Клинические явления появились 25 февраля, с повышением температуры, а 28 февраля на теле пациента началось высыпание, которое было диагностировано как лекарственная аллергия. 6 марта было проведено лабораторное обследование, и у пациента была подтверждена корь.

Министерство здравоохранения Армении напоминает, что первый случай заболевания корью в стране был зафиксирован 24 февраля у гражданина Украины, который прибыл из Киева рейсом PS 611. В обоих случаях пациенты общались со многими людьми, личность которых определить практически не возможно.

«Корь – это высококонтагиозное вирусное заболевание, для которого характерны выраженная интоксикация, катаральность и сыпь. Инфекция передается по дыхательным путям. Ситуация с корью в мире тревожная. Во многих странах, включая соседнюю с нами, в эти дни были отмечены вспышки кори, которые приводили даже к летальному исходу. Вакцинация является единственной профилактической мерой, позволяющей избежать заболевания. Людям, у которых нет по крайней мере двух доз вакцины против кори, настоятельно рекомендуется обратиться в поликлинику и пройти вакцинацию», - говорится в сообщении Минздрава Армении.