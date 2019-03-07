Мэрия Еревана не отказывалась от планов по установке камер в автобусах – Карапетян

Мэрия Еревана не отказывалась от своих намерений устанавливать камеры в автобусах ЗАО «Ереванский автобус».

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян.

«На одном из сайтов сообщалось, что муниципалитет якобы отказался размещать камеры в автобусах ЗАО «Ереванский автобус». Заявляю, что такая информация не соответствует действительности. Камеры были установлены в двух автобусах, принадлежащих муниципалитету, чтобы улучшить качество обслуживания, безопасность пассажиров и управление пассажиропотоком. В соответствии с результатам данная практика также будет использоваться в остальной части подвижного состава ЗАО «Ереванский автобус»», - написал Карапетян.

Ранее Карапетян писал, что установка камер в двух автобусах вызвала недовольство водителей компании, и в четверг утром некоторые из них отказались выходить на маршрут.

«В настоящее время проблема урегулирована», - сообщил пресс-секретарь мэрии Еревана.