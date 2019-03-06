Спикер парламента Армении пригласил политические силы совместными усилиями разработать избирательные реформы

Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян с трибуны парламента пригласил политические силы совместными усилиями разработать реформу избирательного законодательства.

В парламенте предыдущего созыва принятие пакета проектов по реформированию Избирательного кодекса дважды было провалено преимущественно усилиями республиканского большинства.

«Избирательные институты также нуждаются в совершенствовании, и я хочу воспользоваться случаем и пригласить политические силы совместными усилиями начать этап разработки избирательных реформ. Хочу сразу заявить, что у нас нет в том числе и конституционных ограничений и препятствий, то есть, действующие есть, но когда мы вместе договоримся, сможем разработать и осуществить более радикальные изменения», - отметил Мирзоян.

По словам депутата фракции «Мой шаг» Ваагна Овакимяна, приглашение направлено как парламентским, так и внепарламентским силам. В ближайшее время также будет уточнен формат – где и как будут проводиться работы. Ограничений по срокам, по словам Овакимяна, нет. Однако, как отметил депутат, власть твердо намерена провести следующие парламентские выборы уже с усовершенствованным избирательным законодательством.

«Мы не собираемся делать что-то поспешно. Нам нужно усовершенствовать наш Избирательный кодекс и тот же закон о партиях, то есть, законодательство, регулирующее политическое поле, и привести его к такому состоянию, чтобы это способствовало развитию всего политического поля», - сказал Ваагн Овакимян.

Секретарь оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Геворк Горгисян в беседе с Радио Азатутюн выразил мнение, что сегодняшнее предложение Мирзояна не было еще четким, окончательным и официальным, когда будет конкретное предложение, они примут участие в обсуждениях, представят свои подходы. Говорить об этом сейчас, по его мнению, рано.

Депутат возглавляемой Гагиком Царукяном фракции «Процветающая Армения» (ППА) Наира Зограбян сразу же откликнулась на приглашение спикера НС, заявив, что они обязательно примут участие в работах по реформированию Избирательного кодекса. Зограбян считает, что стоит снизить проходной порог, а также законодательно закрепить проведение теледебатов и обязательное участие в них первых троек избирательных списков. Она также отметила, что для ППА принципиальным вопросом является ликвидация рейтинговой системы и переход к 100-процентной пропорциональной избирательной системе.

«Я считаю [рейтинговую систему] одной из самых опасных избирательных систем, аполитизирующих выборы. Она была внедрена предыдущей властью с тем, чтобы с помощью местных авторитетов обеспечить правящей партии максимальное число голосов», - подчеркнула Зограбян.