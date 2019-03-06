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Карабах

Действующий председатель ОБСЕ привезет в Ереван «ряд идей» по карабахскому урегулированию

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак (архив)

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Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак на следующей неделе посетит Ереван, привезя с собой «ряд идей» по урегулированию карабахского конфликта. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Баку.

Действующий председатель ОБСЕ накануне посетил столицу Азербайджана, встретился с президентом и министром иностранных дел этой страны.

На встрече с Ильхамом Алиевым Лайчак сказал, что в период своего председательства в ОБСЕ считает приоритетом посредничество в урегулировании карабахского конфликта.

Алиев заявил, что самой заинтересованной стороной в урегулировании конфликта является Азербайджан, поскольку, «территории Азербайджана оккупированы, и более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами».

Президент Азербайджана сказал, что, несмотря на динамику переговорного процесса, которая выражается в четырех встречах глав МИД Армении и Азербайджана и его трех встречах с премьер-министром Армении, официальный «Ереван не проявляет серьезного желания вести предметные переговоры и всячески пытается воспрепятствовать карабахскому урегулированию».

«Очень важно, чтобы международное сообщество оказало серьезное давление на Ереван с целью достижения прогресса в переговорном процессе и вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана», - заявил президент Азербайджана.

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции после встречи с действующим председателем ОБСЕ сказал, что Баку всегда предпринимает шаги в направлении мирного урегулирования карабахского конфликта, но армянская сторона «выступает с такими заявлениями, которые не оставляют надежды на мирное урегулирование».

«Последние заявления руководства Армении не нацелены на мир, например, заявление главы Службы национальной безопасности. По этому вопросу у меня сегодня состоялся телефонный разговор с российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым», - сказал глава МИД Азербайджана.

Напомним, что глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян, находясь в Нагорном Карабахе, в частности, заявил: «Мы не собираемся сдавать ни пяди земли, наоборот, на наших землях должны жить наши соотечественники, строить и созидать на нашей земле».

В связи с последними заявлениями руководства Армении на сегодняшней пресс-конференции Мамедъяров также сказал: «Я попросил г-на Лайчака обратиться к этим вопросам во время его визита в Ереван, чтобы мы также знали, готовить ли людей к миру или к другому пути урегулирования конфликта».

Действующий председатель ОБСЕ оценил переговоры в Баку как конструктивные, сказав, что обсудил с президентом и министром иностранных дел Азербайджана пути урегулирования конфликта, представил свою позицию. Мирослав Лайчак отметил, что Минская группа ОБСЕ является единственным форматом для переговоров и любое изменение этого формата должно быть согласовано с противоположной стороной.

Лайчак отметил, что на предстоящей неделе посетит Ереван, чтобы продолжить обсуждения.

«Мы продолжим искать пути разрешения конфликта, - сказал действующий председатель ОБСЕ. - Есть ряд идей, которые я повезу в Ереван».

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