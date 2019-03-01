Глава СНБ: У нас нет цели сдавать и пяди земли

У нас нет цели сдавать и пяди земли, наоборот, на наших землях должны жить наши соотечественники, вчера такое заявление сделал высокопоставленный чиновник, ответственный за безопасность Армении – директор Службы национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян.

Ванецян с рабочим визитом находился в Нагорном Карабахе и вместе с президентом Карабаха Бако Саакяном посетил территорию к югу от Гадрута, примыкающую к реке Аракс, где, согласно Общественному телевидению Нагорного Карабаха, строится новое поселение – Араксаван, со 150 домами и строениями общинного значения.

«Программа, которую мы называем программой перезаселения, по моей и по нашей общей объективной оценке, станет основной гарантией безопасности нашей страны. Потому что те слова, те выражения и те люди, которые вечно спекулируют на теме о том, что «земли вернут, будут вести переговоры, уступят» и т. д.... в результате реализации этой программы мы направим четкий посыл всему армянскому народу и всему миру о том, что у нас нет намерения сдавать и пяди земли, наоборот, на наших землях должны жить наши соотечественники, строить и созидать на нашей земле», - сказал Ванецян.

Заместитель руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян сегодня сказал Радио Азатутюн, что очень важно, что такое заявление сделал высокопоставленный чиновник Армении.

«Это означает, что Арцах (Нагорный Карабах - ред.), его безопасность, действительно являются одной из сверхзадач безопасности армянской государственности. Одним из важнейших направлений для того, чтобы Арцах был более безопасным, более сильным и динамично развивался, является его перезаселение, так сказать, рост населения», - отметил Бабаян.

Политический комментатор Акоп Бадалян сегодня обратил внимание на то обстоятельство, что подобное заявление делает директор Службы национальной безопасности.

«Это особая должность, по большому счету, и с высоты такой особой должности, особого статуса звучит такое заявление, и с особой ответственностью. С этой точки зрения это действительно очень важно и в широком смысле, думаю, означает провозглашение трансформации государственной стратегии Армении в целом. Такие заявления, а также различные другие заявления мы слышали не в такой непосредственной формулировке, и теперь мы являемся свидетелями этой особой формулировки», - подчеркнул Бадалян.

По словам собеседника Радио Азатутюн, в предыдущие годы в карабахском вопросе власти Армении приняли стратегию, которая, по большому счету, не подобала стороне, победившей в войне.

«Армения по результатам первой Арцахской войны закрепила новый статус-кво и новую систему региональной безопасности, а затем из-за своей политики и государственной стратегии фактически оказалась в логике, которая противоположна созданной ею ситуации. Это привело к серьезнейшим проблемам, которые взорвались в виде четырехдневной апрельской войны, и после этого стало еще более ясно, что если мы как государство не выйдем из этой стратегии и не вернемся к стратегии в логике победителя, у нас будут серьезнейшие проблемы, и в решении этих проблем у нас не будет серьезной международной поддержки, которую мы имели на этапе Арцахского движения и Арцахской войны», - сказал Бадалян.