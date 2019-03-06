Еврокомиссия выступает за скорейшее начало переговоров по диалогу о либерализации визового режима – Юнкер

Находившийся с рабочим визитом в Бельгии премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступили с заявлениями для представителей СМИ после переговоров во вторник.

Как отметил премьер-министр Армении, у него с Юнкером есть общее понимание необходимости продолжения и расширения сотрудничества между Ереваном и Брюсселем, в частности, для реализации амбициозной программы реформ правительства Армении при технической и финансовой поддержке Европейского союза.

Это содействие, по словам Пашиняна, позволит правительству Армении ускорить реформы и сделать их более эффективными.

Глава армянского правительства подчеркнул, что во время его встреч с руководством ЕС речь шла о важности начала диалога по либерализации визового режима, который остается главным приоритетом в двусторонних отношениях.

«Я попросил председателя Юнкера внести свой личный вклад в этот вопрос. Я также подтвердил приверженность правительства Армении относительно неукоснительной реализации документа «20 предпосылок для 2020 года» и представления его результатов», - заявил Никол Пашинян.

Как сообщил Пашинян, стороны также коснулись процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

В свою очередь председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер приветствовал выборы, прошедшие в Армении в прошлом году, поздравив Пашиняна в этой связи. «Победа возглавляемой вами политической силы – хорошая новость для Армении и для нас. Премьер-министр поставил реформу и сотрудничество с Европейским союзом в центре своей повестки дня, и мы приветствуем это. Чем больше реформ будет проводить Республика Армения, тем больше мы будем содействовать ей финансово и политически», - заявил Юнкер.

Юнкер отметил, что на 2017-2020 годы ЕС предоставил Армении содействие в размере 176 миллионов евро на защиту прав человека и проведение фундаментальных реформ.

«Но как неоднократно отмечал господин премьер-министр, предстоит еще много работы, особенно в области борьбы с коррупцией и судебной реформы», - отметил Юнкер.

«Мы также говорили о диалоге по либерализации виз. Сегодня, как мы уже неоднократно упоминали, технические условия уже удовлетворены, и теперь пришло время сотрудничать со всеми государствами-членами по этому вопросу, чтобы мы могли вместе свободно двигаться вперед. Мы с комиссаром [ЕС по вопросам расширения и политики соседства Йоханнесом] Ханом лично готовы поддержать этот процесс настолько, насколько сможем, и во время нашего разговора с премьер-министром мы отметили, что будем вести более интенсивный диалог с государствами-членами, которые последовательны в этом вопросе», - сказал председатель Еврокомиссии.

Он также отметил, что они, как Европейская комиссия, выступают за скорейшее начало переговоров по диалогу о либерализации визового режима. «Это важно как для Армении, так и для Евросоюза. Мы привержены этому вопросу. Мы хотим, чтобы больше армян приезжали в Евросоюз и наоборот. Мы не хотим, чтобы люди воспринимали нас только через институты, мы хотим, чтобы люди свободно путешествовали, чтобы армяне свободно приезжали в Европу без виз и лучше бы узнавали нас», - подчеркнул Юнкер.

После заявлений Пашиняна и Юнкера премьер-министр Армении и комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан ответили на вопросы журналистов.