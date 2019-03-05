Обвинения в адрес «Фондов открытого общества» являются лживыми - исполнительный директор

Представители финансируемой известным бизнес-магнатом и филантропом Джорджем Соросом организации «Фонды открытого общества» в Армении обеспокоены распространением, как они считают, лживых обвинений, звучащих в последнее время в адрес гражданского общества. Сегодня на пресс-конференции об этом заявила исполнительный директор организации «Фонды открытого общества - Армения» Лариса Минасян.

По словам Минасян, именно это отношение привело к инциденту, произошедшему в минувшее воскресенье вечером на улице Амиряна в Ереване между членами инициативы «Рестарт» и видеоблогером Нареком Маляном.

В своем заявлении организация также осудила это и любые другие нападения на людей и призвала стороны к диалогу.

Лариса Минасян сегодня заявила, что организация «Фонды открытого общества» не имеет никакого отношения к дискредитации Ереванского государственного университета и его ректора Арама Симоняна, подобные обвинения, звучащие в их адрес, являются лживыми.

В ходе пресс-конференции Минасян коснулась звучащих в адрес «Фондов открытого общества» обвинений и того явления, когда людей, получивших от организации гранты, называют «соросовцами», заявив, что гранты от организации получили многие, в том числе и адвокат Роберта Кочаряна Айк Алумян, а также ряд представителей бывшей власти.

«Алумян, который получает от нас грант, является активным грантополучателем и участвует в правовом исследовании, программах фонда по разработке правовой политики, бывший председатель Национального собрания Ара Баблоян, бывшие депутаты Бабуханян, Костанян, Карен Бекарян, по вашему определению, являются соросовцами», - сказала Минасян.

В ответ на утверждения о том, что их фонд стоит за бархатной революцией, исполнительный директор заявила: «В конце концов, насколько этот порыв за достоинство мог быть вызван каким-либо фондом, если бы не было единого порыва и желания этих сотен тысяч людей».