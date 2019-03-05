Армения полна решимости продолжить партнерство с Евросоюзом - Пашинян

Армения полна решимости продолжить партнерство с Евросоюзом. Об сегодня в Брюсселе на совместной пресс-конференции с председателем Совета Европы Дональдом Туском заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер-министр отметил, что на встрече с Туском они затронули демократические реформы в Армении, региональные развития.

«Мы говорили о состоявшихся в Армении внеочередных парламентских выборах, которые были квалифицированы международным сообществом как соответствующие лучшим европейским стандартам. Мы знаем, что эти выборы пользовались беспрецедентным общественным доверием, и в этом плане мы высоко ценим поддержку Европейского союза в вопросе успешной организации этих выборов. Те динамичные политические изменения, которые произошли в нашей стране, еще больше сблизили Армению и Евросоюз», - сказал Пашинян.

Премьер подчеркнул, что в Армении нет альтернативы демократии.

«Повестка реформ в направлении демократии удостаивается одобрения со стороны Евросоюза, и мы считаем приоритетными права человека, борьбу с коррупцией и верховенство закона», - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что Армения продолжает работу над Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом и предпринимаются шаги для продвижения демократических достижений в Армении.

«Я рад видеть, что у нас с нашими партнерами идентичная повестка дня. Мы полны решимости проводить реформы и улучшать условия жизни наших граждан и соотечественников, а также создавать такие условия, которые будут стимулировать наших партнеров и инвесторов, - сказал премьер-министр и продолжил: - Мы обсудили соглашение Армения-ЕС и считаем, что это важнейший инструмент в вопросе продвижения повестки дня наших реформ. Мы все еще ожидаем ратификации этого соглашения всеми государствами-членами ЕС, что позволит в полной мере использовать преимущества, предоставляемые соглашением. В этом контексте мы обсудили шаги по ускорению процесса ратификации, а также обсудили процесс либерализации визового режима, который позволит гражданам Армении более свободно ездить в страны ЕС. Мы надеемся, что политическое решение в этом вопросе будет вскоре принято».

Пашинян сказал, что они также затронули карабахскую проблему.

«Мы обсудили неизменную сбалансированную позицию Евросоюза в вопросе Нагорного Карабаха. Мы приветствуем тот факт, что Евросоюз констатирует, что Минская группа ОБСЕ должна заниматься этим вопросом, это важный вклад в направлении установления мира в Армении и в регионе. Мы признаем, что карабахский конфликт должен быть урегулирован исключительно мирным путем», - отметил Никол Пашинян, выразив уверенность в том, что этот конструктивный диалог с Евросоюзом будет продолжен, что еще больше укрепит сотрудничество Армения-ЕС.