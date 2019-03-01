Царукян: Что было в наших руках, чтобы мы чувствовали ответственность?

Сегодня, еще до инициированного премьер-министром Армении Николом Пашиняном вечернего шествия, память жертв трагических событий 1 марта 2008 года почтили представители парламентских партий «Процветающая Армения» и «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения»).

Эти политические силы ранее заявили, что не присоединятся к вечернему шествию.

Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, говоря об участии представителей его партии в шествии, отметил: «Если будет удобно, также могут принять участие. Но сейчас мы пришли, согласно повестке дня, как было всегда».

Радио Азатутюн поинтересовалось у Царукяна, был ли он допрошен в рамках дела «1 марта», поскольку его имя также было упомянуто в документах, опубликованных группой по сбору фактов о событиях 1 марта 2008 года. Согласно этим документам, накануне 1 марта со склада Минобороны ряд высокопоставленных чиновников получили военную форму, которую затем раздали своим телохранителям. Согласно опубликованному списку, около 350 единиц военной формы получил Гагик Царукян.

Вопрос о допросе вывел лидера ППА из себя. «Зачем меня должны допрашивать? Вам не стыдно? Царукян кристально чист. Но этот шантаж… ничто не может повлиять на Царукяна», - заявил он.

Журналисты напомнили Гагику Царукяну, что возглавляемая им партия вместе с партиями «Дашнакцутюн» и «Оринац еркир» после событий 1 марта сформировала коалицию с возглавляемой Сержем Сарсгяном партией. На вопрос, чувствует ли он ответственность в связи с делом «1 марта», Царукян ответил: «Но какую ответственность?... Что было в наших руках, чтобы мы чувствовали ответственность?»