«Наконец мы видим, что авторы преступления будут наказаны» - Зурабян

«Сегодня чувство боли и скорби смешано с чувством радости, поскольку мы видим, что авторы преступления будут наказаны», - заявил заместитель председателя партии «Армянский национальный конгресс» (АНК) Левон Зурабян, выступая сегодня у могилы Армена Фарманяна - одного из погибших во время трагических событий 1 марта 2008 года.

В своем выступлении зампред АНК также подчеркнул: очень важно, что премьер-министр Никол Пашинян не только организовал шествие от площади Свободы к памятнику Мясникяну, показав, что государство стоит за защиту прав граждан, но и как руководитель государства сегодня принес извинения родственникам жертв «1 марта».

«Я хочу обратиться к ребятам. Гамлет Тадевосян, Тигран Абгарян, Закар Ованнисян, Самвел Арутюнян, Грикор Геворкян, Ованнес Ованнисян, Тигран Хачатрян, Армен Фарманян, Давид Петросян, Гор Клоян, ребята, я обращаюсь к вам, заверяя, что мы вас всегда будем помнить и всегда будем ценить ваш подвиг, - сказал Зурабян и продолжил: - Сегодня наше чувство боли и скорби в каком-то смысле смешано с чувством радости, поскольку мы наконец избавились от тех палачей, от рук которых погибли эти люди, наши дети. Наконец, мы видим, что правосудие возможно, что авторы преступления, исполнители, отдавшие приказ, организаторы будут наказаны. Для нас ясно, что это самопожертвование, на которое пошли ребята, было осмысленным, потому что их усилиями, нашими совместными усилиями мы вновь привели Армению к демократии, к свободе».

Представители АНК сегодня вместе с родственниками жертв «1 марта» возложили цветы к могилам погибших.

Отец погибшего 1 марта 2008 года на улице Пароняна в результате спецсредства «Черемуха» Армена Фарманяна Вачаган Фарманян сказал, что его сын, как и другие погибшие, боролся с диктаторской властью.