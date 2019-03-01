Пашинян: Выстрел в каждую из жертв событий 1 марта был выстрелом в каждого из нас

Выстрел в каждую из жертв событий 1 марта 2008 года был выстрелом в каждого из нас. Об этом заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем послании по поводу 11-ой годовщины разгона поствыборных протестов, в который погибли 10 человек.

Как подчеркнул премьер, тогдашние власти незаконно применили силу против мирных демонстрантов.

Пашинян назвал всех жертв тех событий, отметив, что пятеро из жертв получили огнестрельные ранения, трое погибли от применения спецсредства «Черемуха-7», один человек погиб от осколочного ранения, еще один погиб от травмы, нанесенной тупым предметом.

«Например, тот, кто стрелял в ереванца Давида Петросяна 1974 года рождения, не знал, что стрелял именно в Давида Петросяна. Но он точно знал, что стреляет в гражданина Республики Армения. Следовательно, выстрел в каждую из жертв событий 1 марта был выстрелом в каждого из нас», - заявил Пашинян.

Сегодня вечером Пашинян возглавит шествие, посвященное годовщине событий 1 марта 2008 года.