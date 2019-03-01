Официальный Баку отреагировал на заявление главы СНБ Армении о перезаселении армян в Карабахе

Официальный Баку отреагировал на заявление главы Службы национальной безопасности Армении о перезаселении армян в Нагорном Карабахе, пригрозив, что поднимет этот вопрос в международных инстанциях, в том числе ООН и ОБСЕ.

«Призываем сопредседателей Минской группы ОБСЕ выступить с решительным заявлением о принципиальном осуждении такого рода шагов представителей высшего политического руководства Армении», - заявила информагентству «Интерфакс» пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

В то же время, она отметила, что это заявление Ванецяна направлено против многолетнего переговорного процесса под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ и противоречит его сущности и логике, в частности, в свете достигнутых результатов во время последней встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Париже.

«По сути, здесь налицо попытка подорвать переговорный процесс и бросить вызов деятельности посредников», - заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана, подчеркнув, что «именно Армения несет ответственность за все возможные негативные последствия подобных провокационных высказываний».

Директор СНБ Армении Артур Ванецян вчера в Степанакерте заявил: «У нас нет цели сдавать и пяди земли, наоборот, на наших землях должны жить наши соотечественники».