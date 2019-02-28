В конце первого дня официального визита в Иран премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян и возглавляемой им делегацией встретился с местной армянской общиной.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, встреча состоялась в тегеранском спортивно-культурном союзе «Арарат». На встрече с премьер-министром Пашиняном присутствовали тысячи иранских армян, которые приветствовали премьер-министра Республики Армения с большим энтузиазмом, теплотой и аплодисментами.

Никол Пашинян сделал запись в Книге почетных гостей спортивно-культурного союза «Арарат».

Приветствуя представителей армянской общины Ирана, Никол Пашинян, в частности, отметил:

«Гордые армяне Ирана, приветствую вас всех. Для меня большая честь находиться здесь, в такой чисто армянской, семейной, дружеской атмосфере. Я хочу сказать, что люблю всех вас, горжусь всеми вами, преклоняюсь перед всеми вами. Живя за пределами своей родины, да, в дружественном, братском Иране, вы, тем не менее, обеспечили такую атмосферу. Это доказывает, что гражданство Ирана не вступило в противоречие с тем, что вы являетесь армянами, и Армения является для вас сердцем армян.

Конечно, в дни революции в апреле-мае прошлого года у меня не было возможности следить за тем, что происходит в наших общинах, в частности, в армянской общине Ирана, но я также знаю, что вся община внимательно следила за событиями в Армении. Я с уверенностью могу сказать, что, дорогие соотечественники, вы являетесь полноправным участником и автором народной революции, которая произошла в Республике Армения. Независимо от того, кто физически присутствовал в Армении в те дни, эти изменения не произошли бы без вашей поддержки.

Да, каждый из вас своей любовью и вниманием является полноправным участником ненасильственной бархатной народной революции в Армении, и победа народной революции в Армении является личной победой каждого из вас, потому что эта победа принесла единство армянскому народу, и это единство никогда и ничем не может быть разрушено.

Я хочу четко констатировать: да, в Армении могут быть дискуссии, дебаты, различные подходы и взгляды по вопросам, связанным с диаспорой, но я хочу поставить перед всеми нами, в первую очередь, передо мной и нашим правительством, конкретную задачу: необходимо исключить все действия, которые каким-либо образом могут поставить под сомнение исключительное национальное единство, которое сегодня сформировалось у армянского народа в Армении, в Иране и в диаспоре. Это единство выходит за рамки каких-либо политических, партийных интересов, наше национальное единство превыше всего, и все мы служим этому национальному единству.

Я не могу не выразить слова признательности и уважения клубу «Арарат», который благодаря индивидуальным усилиям, усилиям общины, усилиям отдельных групп, усилиям партий на протяжении многих лет сохранял такой исключительный армянский очаг, и каждый камень, каждое дерево и каждый угол здесь наполнен армянским духом. Это действительно наша общая гордость, выражаю благодарность дорогим членам и организаторам клуба «Арарат». Хочу отметить также, что это уникально не только для армянской общины Ирана, но и для армян в целом и Республики Армения.

Я также хочу подчеркнуть исключительную службу, которую проводят здесь Иранская епархия Армянской Апостольской Церкви, Армянская католическая церковь и Армянская евангелическая церковь. Тот факт, что все мы собрались здесь, под одной крышей, свидетельствует о том, что в истории нашего народа открылась новая страница, и у каждого из нас есть своя доля в написании и создании этой части нашей истории.

Важнейшая миссия нашей революции и правительства состоит в том, чтобы каждый из нас, каждый из вас, все мы не только верили в будущее нашей родины, нашего народа, но и были уверены, убеждены, что мы с победами пройдем весь 21-й век. Это новое общенациональное шествие, которым мы должны открыть новую страницу в истории нашей страны.

Благодарю за то, что вы таким образом выражаете свою приверженность ценностям, которые привели к ненасильственной бархатной народной революции.

Наша общая цель заключается в следующем: у нас больше нет повестки Армении и повестки диаспоры, у нас есть национальная повестка, целью которой является реализация наших национальных идей и стремлений.

Я многократно говорил: долгое время наш народ жил в страданиях и угнетении, и мы мечтали о новых победах, новом счастье и новом единстве. Я хочу сказать, что пришло время воплотить мечты в жизнь, и ваше присутствие сегодня свидетельствует о том, что мы едины на пути к осуществлению своих мечтаний, будь то расширение экономических возможностей Армении, реализация справедливого требования народа Арцаха [Карабаха – ред.] или осуществление наших мечтаний.

Мы должны построить свое будущее своими руками так же, как своими руками создали наше настоящее. Наша судьба больше не на востоках, не на северах и не на югах, а в наших руках, и как достойные граждане, мы должны взять свою судьбу в свои руки, и как государство, как народ мы должны привести нас к новым победам. Но я также хочу подчеркнуть, что осуществление этих мечтаний зависит от каждого из нас, особенно от меня, от правительства.

Сегодня вы выполнили свой особый долг, потому что я получил так много энергии, так много сил от этой встречи, что по возвращении в Армению я буду в два, в три, в четыре раза усерднее выполнять свою миссию. Хочу поблагодарить вас за такую встречу и атмосферу.

И следовательно, да здравствует свобода, да здравствует Республика Армения, да здравствует армяно-иранская дружба, да здравствуем мы и наши дети, которые живут и будут жить как достойные и победоносные сыновья свободного, гордого и достойного народа. Благодарю».

Затем премьер-министр Пашинян ответил на ряд вопросов, касающихся укрепления отношений между Арменией и диаспорой, визита в Иран и результатов переговоров, приоритетов правительства Армении, урегулирования нагорно-карабахского конфликта, армяно-турецких отношений и других тем.