Полиция Карабаха: Самвел Бабаян не включен в регистр избирателей НК

Полиция Нагорного Карабаха сегодня распространила заявление в связи с заявлением о лишении быывшего министра обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна карабахского гражданства.

В заявлении сообщается, что «поскольку 11 сентября 2006 года Самвел Бабаян в соответствии с его же заявлением был снят с учета в Нагорном Карабахе, чтобы зарегистрироваться в городе Ереван Республики Армения, он не включен в регистр избирателей Нагорного Карабаха, а включен в регистр избирателей Армении».

«Самвел Бабаян при желании может обратиться в соответствующую паспортную службу Полиции Карабаха для постановки на учет в какой-либо общине Нагорного Карабаха. В этом случае он будет включен в регистр избирателей Нагорного Карабаха», - также заявляет полиция НК.

Восстановит ли Бабаян после регистрации и включения в регистр избирателей гражданство НК, в заявлении полиции не поясняется.

Начальник управления информации Полиции Нагорного Карабаха Феликс Арутюнян сказал, что помимо заявления ничего сказать не может.

Между тем, адвокат Самвела Бабаяна Арам Глечян в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул, что они подняли вопрос не регистрации, а лишения гражданства. Кроме того, по словам адвоката, в распространенном полицией сообщении не представлен ни один документ, который бы удостоверил, что Бабаян в свое время отказался от регистрации в Нагорном Карабахе.

Он также добавил, что увидел заявление Полиции Карабаха в СМИ и удивлен тем, что Полиция Карабаха не осознает, что публикует личные данные, которые без согласия лица опубликованию не подлежат, в частности, адреса Самвела Бабаяна в Карабахе и в Ереване.

Напомним, что вчера бывший министр обороны Карабаха Самвел Бабаян в беседе с Радио Азатутюн сообщил, что лишь на днях узнал о том, что еще в 2006 году был лишен гражданства Карабаха. Бабаян обратился в полицию Карабаха, потребовав предоставить разъяснения по этому вопросу.

Ранее, в начале этого месяца, бывший командующий Армией обороны Нагорного Карабаха заявил, что намерен принять участие в предстоящих в 2020 году в Нагорном Карабахе президентских выборах.