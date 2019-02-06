Самвел Бабаян планирует выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах в Карабахе

Бывший министр обороны Нагорного Карабаха, герой Карабаха Самвел Бабаян планирует выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в Нагорном Карабахе в 2020 году президентских выборах. Об этом он заявил в интервью Радио Азатутюн.

Принимая во внимание тот факт, что для выдвижения необходимо постоянное проживание в Карабахе на протяжении 10 лет, Самвел Бабаян планирует в марте этого года начать сбор подписей среди жителей Карабаха по данному вопросу. Как отметил Бабаян, если удастся собрать необходимое количество голосов, то он сможет участвовать в выборах.

«Конституция позволяет, если кто-то соберет от 5 до 10 процентов подписей, то он сможет участвовать [в выборах]. Мы будем заниматься этим в марте», - отметил Бабаян.

На вопрос о том, кто инициирует сбор подписей, Бабаян ответил так: «Народ».

«Это люди, сторонники, те, кто хотят, чтобы ты вернулся», - пояснил он.

«Сбор подписей обязательно будет, мы наберем достаточное количество подписей и даже вдвое больше, чтобы доказать, что, во-первых, люди хотят, чтобы я вернулся, а во-вторых, хотят сделать шаг», - добавил Самвел Бабаян.

По словам бывшего министра обороны Карабаха, возможные препоны проведению сбору подписей со стороны нынешних властей для него не являются проблемой.

«Это не проблема для меня. Это их проблема… Во время предпоследней встречи с президентом Карабаха Бако Саакяном я сказал: «Мы проводим черту, забываем все – конфликты, проблемы». Мне показалось, что они должны были понять, что положение Армении и Карабаха сегодня настолько серьезное, что решение личных проблем, конфликты друг с другом – это неправильный подход, потому что мы можем потерять государство, потерять территории. Не нужно этого делать», - заявил Самвел Бабаян.

На вопрос, провел ли Бако Саакян такую «черту», экс-министр обороны Карабах сказал: «Провел он или нет, будет видно в ближайшее время».

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