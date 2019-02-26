Лена Назарян призывает Сефиляна «не говорить на языке угроз»

«Было бы хорошо, если бы они наконец перестали говорить на языке угроз. Это недопустимо, это не даст никакого результата», - в беседе с Радио Азатутюн сказала вице-спикер Национального собрания Лена Назарян, комментируя вчерашнее заявление руководящего члена партии «Сасна црер» Жирайра Сефиляна.

Бывший командир отдельного батальона «Шуши» Жирайр Сефилян вчера на своей странице в Facebook написал, что «время молчать и терпеливо следить за продолжающимся над восставшими судом истекло». «Как минимум вызывает недоумение тот факт, что люди, пришедшие к власти после революции и по праву заинтересованные в раскрытии виновных в событиях 1 марта 2008 года, всеми своими действиями, в том числе своим напоминающим ловушку актом об амнистии, упорно отрицают право на восстание против режима, совершившего «1 марта», а восставших отдают на суд тех, кто был слугами этого режима. Чаша терпения переполнилась, и если восставшие члены «Сасна црер» Армен Билян и Смбат Барсегян не будут освобождены, то наиболее достойная и сознательная часть нашего народа заставит признать право на восстание и свободу восставших», - заявил Сефилян.

Членам вооруженной группы «Сасна црер» Биляну и Барсегяну предъявлено обвинение в убийстве. Из 31 члена группы, захватившей в июле 2016 года полк патрульно-постовой службы полиции в Ереване, только им не была заменена мера пресечения, и они до сих пор находятся под арестом.

Сефилян сегодня назвал голословными измышлениями комментарии о том, что он вчера говорил о необходимости восстания и даже имел в виду, что это нужно сделать с оружием в руках.

По словам руководящего члена партии «Сасна црер» Варужана Аветисяна, страница вооруженной борьбы для них закрыта, а Сефилян говорил об акциях протеста в рамках закона.

Депутат правящей фракции «Мой шаг» Николай Багдасарян, тем не менее, считает, что с властью нельзя говорить в подобном тоне. «Я вижу в сказанном им следующий подход: если не освободите, то мы прибегнем к каким-то действиям. Затем он говорит: нет, мы не станем предпринимать эти действия. Он должен осознавать, что нельзя с подобными акцентами разговаривать с властью. Потому что власть сегодня пытается сделать все, чтобы общество встало на ноги, чтобы экономика развивалась и чтобы оправдать надежду и веру людей. А он подобными действиями вбивает клин между различными представителями общества и тем самым льет воду лишь на мельницу Республиканской партии», - сказал Багдасарян.

Он связывает это заявление Сефиляна с предстоящими в Карабахе президентскими выборами. По мнению Багдасаряна, таким образом они хотят напомнить о партии «Сасна црер».

«Я считаю это нормальным, просто акцент считаю неправильным, когда они хотят связать это с их прошлым, прошлым процессом и хотят обязательно внести акцент, что они в прошлом попытались совершить восстание… они были предтечей революции… Мне кажется, они должны больше представлять свое видение будущего, а не пытаться связать с восстанием, нашей властью, судом… Потому что, в конце концов, там были жертвы, и у этих людей тоже есть чувства», - сказал Николай Багдасарян.

По мнению Ваагна Овакимяна, представляющего блок «Мой шаг», в новой Армении вмешательство в правовые процессы, будь то со стороны исполнительной или законодательной власти, отныне исключено.

«Если мы ожидаем, что исполнительная власть должна вмешаться, это просто будет означать, что мы ожидаем от исполнительной власти нарушения Конституции Республики Армения старыми методами. Этого нельзя допустить», - сказал он.

Депутат от партии «Процветающая Армения» Сергей Багратян согласен с тем, что вмешательство исполнительной власти в судебные процессы недопустимо.

Заявление Сефиляна он назвал попыткой привлечь внимание к проблеме, при этом, однако, добавив, что Сефилян поторопился.

«Необходимо также проанализировать действия правительства и понять, что в данный момент правительство само, вероятно, видит ошибки во многих правовых процессах, но поскольку оно встало на правовой путь, предполагается, что в судебной системе также должны произойти определенные изменения, чтобы философия, которая присутствует в государстве, также относилась и к судебной системе. Г-н Сефилян немного поторопился, но понятна также его ответственность и преданность членам группы», - сказал Багратян.

Багратян уверен, что Сефилян не пойдет на решение вопросов с помощью оружия в условиях народной власти. «Я уверен, что его ответственность перед государственностью намного выше эмоциональных моментов», - сказал он.

В то время как судебный процесс все еще продолжается, ряд арестованных членов «Сасна црер» в прошлом году были освобождены под личную гарантию депутатов возглавляемой Гагиком Царукяном фракции.

Сергей Багратян говорит, что они не сожалеют об этом: «Эмоциональные высказывания не столь существенны. Я уверен, что у них намного больше достоинств, они служили родине, и они еще послужат родине. И... каждый имеет право иногда выйти из берегов».