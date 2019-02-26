Продолжается визит спикера парламента Армении в Москву

Делегация во главе с председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном, находящаяся в Москве по приглашению председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко, сегодня в сопровождении временно исполняющего обязанности сопредседателя Межпарламентской комиссии Игоря Чернышенко посетила мемориал Неизвестного солдата и почтила память павших в Великой Отечественной войне.

Как сообщает пресс-служба НС РА, председатель НС в рамках рабочего визита посетил также кафедральный собор Преображения Господня Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ, ознакомился с армянским образовательным очагом и встретился с представителями армянской общины.

В ходе встречи Арарат Мирзоян представил повестку дня московского визита, позицию властей по ряду вопросов. Спикер парламента Армении подчеркнул роль армянской общины России в русле укрепления дружбы между армянским и русским народами.

Члены делегации НС и представители армянской общины в открытой и непринужденной беседе обсудили ряд важных вопросов, касающихся общественной, образовательной, культурной жизни Армении и Диаспоры.

Завтра Арарат Мирзоян выступит на пленарном заседании Совета Федерации ФС РФ.