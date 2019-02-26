Свитальский: Армении необходима общественная нетерпимость к коррупции

Глава делегации Европейского союза в Армении, посол Петр Свитальский отмечает, что они уже увидели серьезный прогресс в борьбе с коррупцией, но добавляет, что борьба будет длительной. На сегодняшней пресс-конференции посол затронул ряд внутриполитических вопросов, говорил также о развитии отношений Армения-Евросоюз.

Касаясь борьбы с коррупцией, Свитальский подчеркнул, что не только граждане Армении, но и ее партнеры замечают, что сейчас есть необходимая для борьбы с коррупцией политическая воля.

«Политическая воля необходима, но ее недостаточно, необходимы другие элементы, в частности, институты, законы, общественная культура или среда. Что касается институтов, то мы видим, что правительство хочет создать новое независимое антикоррупционное ведомство, центр, который будет обладать универсальными полномочиями. Во-вторых, Армении необходимы новые законы, и если вы посмотрите на программу правительства, в ней уже закреплены некоторые законодательные инициативы, что является хорошим знаком. И, наконец, Армении необходима общественная поддержка, то есть общественная нетерпимость к коррупции. И вновь, если к нам обратятся за помощью, мы готовы, но инициатива должна исходить от армянской стороны», - сказал Свитальский.

«Тем не менее, я считаю, что мы уже увидели серьезный прогресс в борьбе с коррупцией, но давайте не будем питать иллюзий. Если мы посмотрим вокруг, изучим опыт других стран Евросоюза, то увидим, что это долгосрочная и никогда не завершающаяся борьба. То есть, не почивайте на лаврах, путь очень долог», - добавил он.

Касаясь финансовой поддержки Евросоюза Армении, посол намекнул на то, что в ближайшее время она увеличится. По словам посла, Евросоюз высоко оценивает ход демократических реформ и сейчас обсуждает с армянскими партнерами план конкретных действий.

Евросоюз планирует выделить ряду стран более 13 млрд евро на строительство автомобильных и железных дорог, транспортных коммуникаций и портов. В этом контексте Армения может получить более 700 млн евро.

Посол также напомнил о заявлении комиссара ЕС по вопросам расширения и соседства Йоханнеса Хана, сделанном им недавно в Ереване, о том, что в 2019 году финансовая поддержка Армении значительно увеличится в рамках так называемого «зонтичного фонда».

«За всю историю этой программы в прошлом году Армения впервые получила 10 млн евро. Это является политическим сигналом, этот фонд является политическим средством, он предлагается в том случае, когда страна фиксирует прогресс на пути политических реформ. Я надеюсь, что Армения сможет еще в большей мере воспользоваться помощью Евросоюза. Мы сейчас вступаем в решающий период времени, поскольку ЕС начал работать над своими многолетними миссиями, и если Армения будет двигаться вперед по пути реформ, то мы можем надеяться, что и после 2021 года может быть существенное увеличение финансовой помощи», - отметил Петр Свитальский.

После революции ЕС вступил в очень всеобъемлющий этап диалога в сфере правосудия. Свитальский подчеркнул, что в Армении ситуация сегодня очень отличается, если сравнивать ее с периодом до апреля-мая прошлого года, и выразил надежду, что в новой Армении судебная система будет прозрачной. Прозвучал вопрос о том, есть ли сегодня в Армении политзаключенные и можно ли в этом контексте рассматривать уголовное преследование второго президента Армении Роберта Кочаряна, на что посол ответил, что он говорит не об отдельных случаях, подчеркнув, что в случае недоверия к судебной системе Армении есть возможность обратиться в Европейский суд.

Что касается применения правосудия переходного периода, то Свитальский сказал, что решение о его необходимости принимает народ Армении, добавив, что, как показывает опыт, внешнее вмешательство в подобные вопросы не столь полезно.

Посол в очередной раз повторил, что прошедшие в Армении в 2018 году внеочередные парламентские выборы соответствовали международным стандартам. Более того, он подчеркнул, что можно сказать, что это были лучшие выборы в истории независимой Армении.

«Думаю, что Армения может гордиться тем, что ей удалось добиться очень высокой надежности, прозрачности и справедливости. Конечно, это не значит, что выборы были идеальными, были некоторые недочеты, но это также показывает, что работу в этом направлении следует продолжить. И насколько я понимаю из правительственной программы и заявлений руководства парламента, Армения имеет очень четкое намерение усовершенствовать, модернизировать свой Избирательный кодекс и продолжить работу над своей избирательной системой. Но выборы стали знаковым событием в политической жизни Армении. Теперь мы имеем правительство, которое пользуется очень сильной поддержкой», - сказал посол ЕС.

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, на каком этапе находится процесс либерализации визового режима между Арменией и странами ЕС, учитывая, что в качестве срока неоднократно указывался 2020 год, Свитальский отказался уточнить сроки, лишь подчеркнул, что ряд высокопоставленных чиновников ЕС в ходе своих визитов в Армению заявили, что положительно настроены касательно начала диалога по вопросу либерализации визового режима.

«Армянская сторона хорошо знает об опасениях, которые есть у отдельных стран ЕС, и реакция Армении на них должна быть полноценной. Диалог по вопросу либерализации визового режима возможен при наличии гарантий и механизмов обеспечения хорошо управляемой и безопасной мобильности. Давайте будем оптимистами и будем надеяться, что эти условия будут удовлетворены, и я думаю, что те контакты, которые на данный момент армянская сторона имеет, полезны для того, чтобы повести нас к этому решению», - отметил Свитальский.

Коснувшись предстоящего в начале марта визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюссель, посол ЕС сказал, что в ходе визита будут обсуждаться различные ожидания и потребности после парламентских выборов в Армении. Он отметил, что они с нетерпением ждут продуктивного и дружеского диалога.