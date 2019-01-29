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Политика

В этом году Армения получит дополнительную финансовую поддержку от ЕС

Комиссар Евросоюза по вопросам расширения Йоханнес Хан, Ереван, 29 января 2019 г.

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«В 2019 году Армения, помимо запланированной, получит от ЕС дополнительную финансовую поддержку», - сегодня в Ереване на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном заявил комиссар Евросоюза по вопросам расширения Йоханнес Хан, который впервые находится в Армении после выборов.

«В Армении были проведены хорошие, особенные выборы в новой истории, международное сообщество оценило их как свободные и справедливые. Исходя из всего этого, нужно смотреть в будущее в плане экономического развития, которое необходимо для того, чтобы общество стало сильнее и демократичнее. В этой связи мы выделили ряд сфер сотрудничества, таких как сельское хозяйство, судебная реформа и образование. Также у нас есть специальная бюджетная строка, посвященная особым достижениям в области права и демократии. Это станет дополнительной финансовой поддержкой Армении. Сейчас январь, преждевременно говорить, но я осмелюсь заявить, что будет оказана дополнительная поддержка в качестве поощрения прошлогодних событий», - отметил Хан.

Комиссар ЕС по вопросам расширения заверил, что при планировании бюджета на 2021-2027 годы они предусмотрели оказание большей поддержки соседям Евросоюза, чем в будущем воспользуется и Армения. До этого в переговорах с властями Армении обсуждалась также возможность проведения инвестиционного форума европейских компаний в Армении.

«Настроение в Армении очень позитивное, что ощущается и за пределами Армении. Это также влияет на инвестиционную среду. Сегодня люди больше чем когда-либо заинтересованы в том, чтобы приехать в Армению и использовать имеющиеся возможности», - сказал Хан.

У Европейского союза нет новостей относительно либерализации визового режима с Арменией. Хан отметил, что в Европе ожидаются парламентские выборы, только после которых могут начаться более активные переговоры по этому вопросу.

Высокопоставленному европейскому чиновнику также был задан вопрос об аресте второго президента Армении Роберта Кочаряна, в частности, было отмечено, что его адвокаты собираются обратиться в Европейский суд по правам человека с тем, чтобы Кочаряна признали политзаключенным.

«Мы обычно не комментируем дела Европейского суда, потому что это вопрос верховенства закона, дело судебной системы. Мы не комментируем, чтобы не повлиять на дело, прошу с пониманием отнестись к тому, что я не буду это комментировать», - ответил Йоханнес Хан.

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