Контрреволюция находится в средних звеньях власти – депутат от блока «Мой шаг»

Контрреволюция находится в средних звеньях власти, в некоторых сферах чиновники этого класса вселяют в граждан недоверие к действующей власти, уверен депутат парламентской фракции «Мой шаг» Овик Агазарян.

«Сегодня существует чиновнический слой, который еще не готов жить в соответствии с системой ценностей новой Армении, и они, руководствуясь своим внутренним инстинктом, предпринимают шаги по саботажу, чтобы посеять в обществе недоверие к новой власти. А средства массовой информации совершают нападки на нас в том смысле, чтобы создать атмосферу, в которой действия новой власти подвергались бы сомнению, с целью попытаться вернуть прежние власти к руководству нашей страной», - сказал Агазарян.

Тему контрреволюции не обошел и премьер-министр Никол Пашинян на вчерашнем съезде партии «Гражданский договор». Он подтвердил, что их инструмент помощи гражданину состоит в том, чтобы вселять веру в собственные силы. А те, кто будут делать обратное и сомневаться в том, что к власти пришли рядовые граждане, являются контрреволюционерами.

«Факт в том, что сегодня в Армении к власти пришли рядовые граждане, а те, кто этого факта не осознают, являются контрреволюционерами. Да, мы должны называть их контрреволюционерами, и нашими идеями мы должны разгромить эту ложную идеологию. Те, кто убеждают гражданина Армении, что он, гражданин, никто, сами является ничтожеством, и мы должны их идейно уничтожить в их же олигархических гнездах», - заявил премьер.

Овик Агазарян не пояснил, кто являются адресатами слов премьер-министра, вновь выразив свое мнение. «Я могу сказать, что очень многие работники налоговой, таможенной, судебной системы имеют отношение к этому явлению. Я имею в виду, что они работали до революции, всех заменить невозможно... Они делают все, чтобы посеять среди рядовых граждан недоверие».

Другой депутат от блока «Мой шаг», Армен Хачатрян, согласен со своим однопартийцем, но исключает возможность того, что в системе полиции существует подобное явление.

Армен Хачатрян до вступления в ряды партии «Гражданский договор» и избрания депутатом был заместителем начальника дорожной полиции.

«Я могу точно сказать, что в дорожной полиции и полиции саботажа нет и быть не может. Независимо от того обстоятельства, кто будет правящей силой. Конечно, в некоторых средних звеньях власти заметны подобные случаи, есть подобные факты, что с течением времени, думаю, сгладится и исправится», - сказал Армен Хачатрян.

В своем вчерашнем выступлении Никол Пашинян также коснулся системы суперлидерства. Для действующей власти неприемлема такая система, сказал премьер. Это приведет к воспроизводству олигархии. Изменения будут осуществляться только по решению гражданина. Свидетельством тому является революция.

«Мы это имели в виду, когда говорили, что институт суперлидерства должен быть упразднен», - заявил Пашинян.

В осуществление экономической революции путем вселения в гражданина уверенности в собственных силах не сомневается и депутат от оппозиционной партии «Процветающая Армения» (ППА) Вардан Варданян.

По его словам, в этом вопросе свою роль должны сыграть и оппозиционные силы, а также важна политическая воля. «Одним из наиболее важных стимулов экономической революции является политическая воля, которая, как я вижу, есть, а затем уже постепенно… Знаете, что бы мы сейчас ни сделали, за очень короткое время мы не почувствуем результатов этой экономической революции. Просто мы должны верить, доверять, и каждый, начиная от рядового гражданина, работника и заканчивая высокопоставленным чиновником, должен верить в свои силы, и все мы сплоченно должны попытаться увидеть результаты этой экономической революции», - сказал Варданян.