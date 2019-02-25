Наша величайшая миссия состоит в том, чтобы не разочаровывать граждан Армении - Пашинян

«Наша величайшая миссия состоит в том, чтобы не разочаровывать граждан Республики Армения», - заявил премьер-министр Никол Пашинян, выступая на четвертом форуме правящей партии «Гражданский договор».

Премьер-министр подробно рассказал о том, какой путь прошла основанная им партия, о ее идеях и планах.

«Не может быть такого, чтобы большинство граждан Республики Армения отказывались быть опорой для власти, и эта власть продолжала существовать», - заявил Пашинян, отметив, что залогом успешной реализации программы партии является «диалог с гражданином».

Он также подчеркнул, что особое значение необходимо придавать «ключевой роли и ответственности гражданина в осуществлении изменений в стране, а не руководствоваться тезисом о суперлидерстве».

«Мы это имели в виду, когда говорили, что институт суперлидерства должен быть упразднен», - заявил Пашинян.

Пашинян отметил необходимость во внесении изменений в программе, принятой партией в 2015 году, поскольку, как подчеркнул он, большая часть программы выполнена. Но, по словам Пашиняна, неизменным останется «инструмент помощи гражданину – вселять веру в собственные силы».

Как подчеркнул Пашинян, «в Армении к власти пришли рядовые граждане, а те, кто этого не осознают, являются контрреволюционерами».

«Да, мы должны называть их контрреволюционерами, и нашими идеями мы должны разгромить эту ложную идеологию. Те, кто убеждают гражданина Армении, что он, гражданин, никто, сами является ничтожеством, и мы должны их идейно уничтожить в их же олигархических гнездах», - заявил Никол Пашинян.

Партия «Гражданский договор» была создана в 2015 году. До этого в течение двух лет она действовала как общественно-политический союз. Возглавляет партию Сасун Микаелян. Никол Пашинян находится в составе правлении партии.

«Будущее Республики Армения зависит от одного человека, и этот один человек – каждый из нас», - заключил Пашинян.