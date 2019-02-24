В случае четкой реализации соглашения между Ереваном и Брюсселем граждане Армении очень быстро почувствуют результат – посол ЕС

Посол Евросоюза в Армении Петр Свитальский считает, что в случае четкой реализации подписанного в 2017 году между Ереваном и Брюсселем Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве граждане Армении «очень быстро почувствуют результат».

С таким заявлением посол выступил в Гюмри, где в последние дни он участвовал в мероприятиях, касающихся ряда финансируемых ЕС проектов.

«Сотрудничество между Евросоюзом и соседними странами идет в разных сферах. Некоторые страны, например, Грузия, стремятся стать государством-членом Европейского союза, некоторые страны не хотят, то есть повестки формулируется иным образом. Единственный вопрос по Армении заключается в следующем: насколько Армения хочет привести свою модель управления в соответствии с европейской моделью управления или экономическое развитие секторов приблизить к Европейскому союзу. То есть, насколько вы хотите быть близкими и похожими. Для нас не важно, хочет Армения стать членом Европейского союза или нет. Исходя из ваших устремлений, мы так или иначе будем содействовать Армении, если она стремится внедрить европейскую модель», - заявил Петр Свитальский.

«Мы с [армянским] правительством планируем реализовать то новое соглашение, которое мы недавно подписали. Граждане Армении быстро почувствуют результат в случае четкой реализации этого соглашения. Вам не придется думать о том, как ехать в Европу, Европа сама приедет к вам», - заключил посол ЕС.