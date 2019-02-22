С сентября система инклюзивного образования будет внедрена во всех общеобразовательных школах Ширакской области

С сентября этого года система инклюзивного образования будет внедрена во всех общеобразовательных школах Ширакской области Армении.

До этого организация «Армянский Каритас» при поддержке Евросоюза, Австрийского агентства развития и «Каритас Австрия» в 12 школах Ширакской области с инклюзивным обучением реализовала программу «Общинный процесс: в преддверии всеобщей инклюзии в образовании».

Сегодня были подведены итоги программы. Руководитель программы Гаяне Норикян сказала, что им удалось в разных общинах найти детей с инвалидностью, не посещающих школу. «У нас есть статистика о том, что в Армении каждый пятый ребенок с инвалидностью не посещает школу. На самом деле, в результате картирования, проведенного в семи общинах в рамках нашей программы, мы смогли обнаружить всего 13 детей, которые вообще остались за рамками образования», - сказала она.

Посол ЕС Петр Свитальский сказал, что статус детей с инвалидностью является лицом страны и таким образом можно измерять степень развития общества. Он подчеркнул, что для Евросоюза очень важно инклюзивное обучение, его внедрение в образовательную систему.

Посол Свитальский рассказал один случай из своей жизни: 25 лет назад его младший сын пришел и сказал, что в его класс придут 4-6 детей с инвалидностью. «Знаете, что произошло? Родители восприняли эту новость с недовольством. Они написали письмо, в котором утверждали, что включение в класс детей с инвалидностью понизит уровень образования их детей. Они попытались приостановить решение о том, чтобы сделать класс инклюзивным, но безуспешно, и класс перешел на инклюзивное обучение. Я думаю, что это было наилучшим решением, поскольку сегодня в Европе ни один класс, ни один родитель не может себе позволить протестовать против инклюзивного образования», - сказал посол.

Свитальский считает, что Гюмри может стать типовым инклюзивным городом. «Эта программа также доказывает, что Гюмри обладает этим потенциалом. И я продолжаю надеяться, что Гюмри станет примером такого города», - сказал посол ЕС.

9-летняя Катрин Хачатрян в рамках инклюзивной образовательной программы посещает школу №40 в Гюмри. Она рассказала, какие у нее были трудности: «В первый раз, когда я пришла в школу, там я столкнулась со многими трудностями. Но затем, когда я стала немного привыкать, это быстро прошло».

В результате внедрения инклюзивной системы образования государство выделяло школе больше финансовых средств: на питание и расходы на транспорт. Даже были разоблачения о том, что школы представляли завышенное число детей.

Депутат Национального собрания Армении Софья Овсепян, представляющая фракцию «Мой шаг», сказала, что сейчас они пытаются разработать специальный механизм оценки того, кто может воспользоваться инклюзивным обучением, поскольку финансирование школ осуществляется в соответствии с числом детей, и были случаи, когда в программу инклюзивного образования включались дети без особых нужд только с целью обеспечения школы финансированием или чтобы родитель получил средства на еду и транспортные расходы. «И это стало повсеместным. В 2018 годк мы очень строго подошли к этому вопросу и в основных школах боролись с искусственной инклюзией, сократив ее на 50%», - сказала депутат.

В 24 школах Ширакской области на данный момент в программу инклюзивного образования включены 1300 детей. Планируется, что с сентября инклюзивными стантту и остальные 124 школы.