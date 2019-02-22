Для развития ВПК необходим четкий механизм научного потенциала, частных инвестиций и системы госуправления - Пашинян

В правительстве под председательством премьер-министра Никола Пашиняна сегодня состоялось заседание Военно-промышленной комиссии Армении.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, открывая заседание, Никол Пашинян отметил, что развитие военно-промышленного комплекса было провозглашено правительством в качестве приоритета. «Мы должны достичь здесь очень серьезных изменений и результатов. Это, конечно, требует как структурных изменений, так и поисков возможностей для существенного увеличения финансирования», - сказал премьер.

Глава правительства подчеркнул, что для развития военно-промышленного комплекса необходим очень четкий механизм научного потенциала, частных инвестиций и системы государственного управления, и этот вопрос должен быть в центре внимания.

«Конечно, именно в этом контексте мы рассматриваем создание министерства промышленности высоких технологий в Армении, что является важным, но недостаточным условием для того, чтобы мы могли достичь серьезных изменений в этой области. Здесь очень важен вопрос сотрудничества с нашим научным потенциалом, а также аналитическая работа министерства обороны и Генерального штаба для нужд наших Вооруженных сил, потому что очень важно, чтобы даже те средства, которых много или мало, конечно, важно, чтобы их было много, но при этом должны быть правильно определены цели, нужно точно определить, в каких разработках, исследованиях, производстве, вооружении и технике мы нуждаемся, и какую часть разработок, производства и модернизации мы можем проводить в Республике Армения», - отметил Пашинян.

Премьер-министр добавил: «Жесткая ликвидация бездействующих звеньев является нашей самой важной задачей, независимо от того, какой сферы это касается, особенно речь идет о сферах военной промышленности и технологий. Мы должны предложить здесь реальные технологические решения. Говоря о технологических решениях, я имею в виду следующее: главное, грубо говоря, не танк, а проблема, которую мы хотим решить с помощью танка. Следовательно, важен не танк, важна задача и ее решение».

Председатель Государственного военно-промышленного комитета Министерства обороны Армении Аветик Керобян отметил, что впервые в этом году делегация военно-промышленного комплекса Армении отдельным павильоном приняла участие во всемирной выставке военной техники и вооружения IDEX в Объединенных Арабских Эмиратах.

По его словам, среди ближневосточных инвесторов существует большой интерес к военной продукции Армении, что является хорошей почвой для привлечения инвестиций и расширения экспортных рынков армянской научно-технической продукции.

Затем на заседании были обсуждены программы и планы по развитию военно-промышленного комплекса.