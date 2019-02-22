Горгисян: «Не думаю, что 1 марта нужно превращать в демонстрацию силы или шоу»

Вопрос об участии в гражданском шествии, инициированном премьер-министром Николом Пашиняном 1 марта в связи с 11-й годовщиной кровавых поствыборных событий 2008 года, в партии «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») еще не обсуждался.

Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявил секретарь парламентской фракции партии Геворг Горгисян.

«Каждый год мы по традиции идем и возлагаем цветы около памятника Мясникяну в память о жертвах событий 1 марта [2008 года]», - продолжил Горгисян, отметив, что пока они никак не обсуждали вопрос о присоединении или неприсоединении к анонсированному Пашиняном мероприятию.

«В любом случае, независимо от обстоятельств, мы пойдем и возложим наши цветы», - добавил он.

На вопрос, есть ли необходимость в шествии, которое бы объединило власти и оппозицию, Горгисян ответил так: «Честно говоря, я еще не понял цель шествия. Но, как я уже сказал, мы даже это не обсуждали. Когда мы обсудим, возможно, у нас будет решение. Но мы однозначно пойдем и возложим цветы… В каком-то формате мы будем участвовать и отдадим дань уважения памяти жертв. Но сделаем мы это вместе с Пашиняном или отдельно, пока мы не обсуждали».

Что касается личного мнения Горгисяна, то оппозиционный политик сказал: «Не думаю, что есть необходимость превращать этот день в демонстрацию силы или шоу. Но жертв 1 марта нужно обязательно помнить, и пока виновные не наказаны, тем более об этом нужно всегда говорить. Инициатива Лены Назарян по компенсациям также достойна приветствия. И когда будет необходимо, мы выразим свою поддержку. Но в данном случае это просто траурный день, поскольку в этот день мирная демонстрация в Армении была жестоко разогнана, и власти в очередной раз применили силу против народа. Это нужно осудить, и память о тех жертвах должна быть сохранена».