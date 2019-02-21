Решение правительства направлено на повышение эффективности организации питания военнослужащих

На сегодняшнем заседании правительства было решено внести изменение в процесс снабжения вооруженных сил продовольствием. Если до сих пор процесс осуществлялся посредством вооруженных сил, то согласно проекту решения предлагается вовлечь в процесс частного партнера.

Заместитель министра обороны Макар Гарибян представил установленные в проекте минимальные требования.

По его словам, для реализации программы необходимо участие как минимум трех компаний. Две уже откликнулись. «И максимум из расчета 8 тысяч военнослужащих. Здесь уже имеем ограничение верхнего порога, чтобы не было монополизации», - сказал он.

Как отметил премьер-министр Никол Пашинян, целью данного проекта является повышение качества питания солдат в несколько раз без увеличения при этом размера средств, выделяемых из государственного бюджета на предоставление продовольствия вооруженным силам.

Программа пилотная, и, по словам премьера, есть много вопросов, которые нужно прояснить, главный из которых – почему процесс не осуществляется через тендер? «Это, по сути, тендерный процесс, но он происходит за рамками обычной тендерной логики. Почему мы так делаем - чтобы сэкономить время или исходя из других соображений? Считаю, что на эти вопросы должны быть даны полноценные и общедоступные ответы», - сказал глава правительства.

По словам замминистра Макара Гарибяна, законодательство о закупках не обеспечивает механизмов выкупа частных инвестиций. Работы над проектом закона, обеспечивающим подобный инструментарий, продолжаются, есть введенный в обращение вариант.

До этого, по словам Гарибяна, процесс будет обеспечиваться в формате закупки у одного лица. «Основным условием обеспечения конкурентных или равных условий является предоставление равной возможности всем потенциальным игрокам», - сказал замминистра обороны.

Пашинян призвал исключить коррупционные риски в этом вопросе и подчеркнул, что на Министерство обороны возлагается особая ответственность за организацию прозрачного и конкурентного процесса. «Мы решаем вопрос питания для наших солдат, и горе тому, кто в этом процессе будет руководствоваться каким-то другими мотивами», - заявил премьер-министр.

Пашинян обратился к коррупционным рискам и в контексте другого проекта решения правительства. Евросоюз планирует предоставить Армении грант на сумму более 31 млн евро.

Сумма подобных грантов, по словам Пашиняна, составляет огромные цифры, и если будет обеспечено эффективное расходование этих средств, то это не может не иметь результата и гражданин Армении не может не почувствовать конкретные изменения.

«Если в жизни человека ничего не меняется, это означает, что где-то кто-то что-то ворует. Другого варианта просто нет. Невозможно, чтобы в целые сферы поступали десятки миллионов долларов, и просто ничего не менялось бы, все оставалось бы прежним и даже ухудшалось. Следовательно, задача состоит в следующем, и я также хочу сказать представителям нашего правительства следующее: бдительность в борьбе с коррупционными явлениями не должна ослабевать ни на секунду. И сегодня в Армении берут взятки, и то, что у нас время от времени бывают задержания по конкретным фактам, является прямым доказательством этого. Но если есть это явление, значит у нас должно быть не два-три задержания по этому поводу в месяц, а 10-20 и больше. И меня вообще не интересует – является ли этот человек действующим чиновником либо бывшим чиновником, представителем какой партии он является, член ли моей семьи или член соседской семьи… Ворующий у народа Республики Армения должен быть пойман, обвинен опозорен, морально уничтожен и отправлен в тюрьму. Таков принцип. В противном случае, зачем мы берем эти деньги?»

В этом контексте правительство сегодня решило включить судей и членов Высшего судебного совета в число бенефициаров соцпакета.

По словам премьера, параллельно с борьбой с коррупцией нужно минимизировать социальную составляющую принятия незаконных решений. «Если мы ходим иметь судебную систему, мы должны создать все возможные условия для того, чтобы наши судьи, по крайней мере, объективно были финансово независимы», - сказал Пашинян.

Несколько месяцев назад Государственная комиссия по защите экономической конкуренции направила премьер-министру Николу Пашиняну исследование, в котором говорилось, что в качестве владельцев большинства рудников Армении зарегистрированы офшорные компании.

На заседании правительства Пашинян призвал переадресовать письмо в Генеральную прокуратуру РА. «Создается впечатление, что большинство рудников Армении, по крайней мере, управляются из одной точки», - отметил премьер.