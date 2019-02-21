Для развития государства важна 100-процентная независимость судебной системы - премьер

Сегодня в судебной системе есть проблемы, на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян, отметив, что для развития государства важна 100-процентная независимость судебной системы.

«Если мы хотим иметь судебную систему, мы должны создать возможные условия для того, чтобы наши судьи, по крайней мере, объективно были финансово независимы. С одной стороны, мы должны очень жестко бороться с коррупцией, очень жестко бороться с незаконными и произвольными решениями, но, с другой стороны, мы должны предпринять шаги для минимизации и по возможности устранения, так сказать, социальной составляющей происхождения незаконных решений», - сказал премьер во время обсуждении вопроса о включении судей и членов Высшего судебного совета в социальный пакет.

«В этом году мы увеличили круг граждан, пользующихся соцпакетом или госзаказом, примерно на 250 тысяч человек. Может прозвучать вопрос: разве в этой стране вопросы граждан решены, что теперь мы решаем вопросы судей? Конечно, нет, но я считаю, что когда мы делаем шаг по включению 250 тысяч граждан в эту систему, это сбалансированный и очень разумный шаг, например, включение в эту систему также 230 судей», - сказал Пашинян.