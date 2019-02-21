Сопредседатели на этот раз Карабах не посетят, официальный Степанакерт не считает это проблемой

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, посетившие Армению с региональным визитом, а сегодня посещающие Азербайджан, на этот раз Нагорный Карабах не посетят. Официальный Степанакерт, однако, не считает этот факт проблематичным.

По словам заместителя главы аппарата президента Нагорного Карабаха Давида Бабаяна, на этот раз необходимости в таком визите не возникло, поскольку на данном этапе сопредседатели готовят встречу лидеров Армении и Азербайджана.

«На этот раз визит в Степанакерт не запланирован, и такие случаи бывают. Вы знаете, что это принятая практика: когда сопредседатели Минской группы ОБСЕ посещают регион, они обязательно также посещают Республику Арцах (Нагорный Карабах - ред.), это принятая практика, это правильно, поскольку это логично, это отражает ситуацию и с политической, и с нравственной, и с правовой точек зрения. Но бывают случаи, когда они не приезжают, были случаи чисто технические, связанные с погодой, и бывают случаи, когда тематика другая, скажем, они обсуждают встречи руководителей и ответственных Армении и Азербайджана, подытоживают эти встречи. В данном случае не было необходимости в посещении Карабаха, поскольку тематика связана с подведением итогов встреч руководства Армении и Азербайджана и организацией новых встреч», - сказал Бабаян.

Он отметил, что не считает это проблемой и что карабахская сторона изначально бывает осведомлена обо всем.

На вопрос, возрастет ли в будущем вовлеченность Нагорного Карабаха в переговорный процесс, о чем периодически говорит премьер-министр Армении Никол Пашинян, замглавы аппарата президента Нагорного Карабаха ответил: «Мы изначально приветствовали этот подход, это важно и хорошо, что новые власти Армении также заявляют, что будут настойчиво пытаться и сделают все возможное, чтобы восстановить полноценный формат переговорного процесса. В то же время мы подчеркнули, что это сложная задача, требующая времени и усилий, особенно учитывая тот факт, что на этом пути есть только одно препятствие - неконструктивная, жесткая, антиармянская политика Азербайджана».

В ответ на вопрос о том, видит ли он сейчас какую-либо возможность того, что эта жесткая политика может измениться, Бабаян сказал: «Мы видим, что официальный Ереван никоим образом не ослабил свою настойчивость, мы должны продолжать наше дело, все равно альтернативы нет: Арцах рано или поздно восстановит свой статус как полноценная сторона переговоров».